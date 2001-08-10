Сахалинская областная библиотека получила в дар 75 книг киргизских авторов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благодарственное письмо с поздравлениями, а также 75 экземпляров книг киргизских авторов передал в дар Сахалинской областной универсальной научной библиотеке почётный консул Кыргызской Республики в г. Южно-Сахалинске Владимир Трофимов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Церемония вручения книг состоялась в Информационном центре международного сотрудничества, в преддверии 75-летнего юбилея областной библиотеки, а также 93-й годовщины со дня рождения писателя и дипломата Чингиза Айтматова. Фонд областной библиотеки пополнился изданиями художественной, исторической и учебной литературы на русском и киргизском языках. Посетителям библиотеки станут доступны полные собрания сочинений Чингиза Айтматова, словари и учебники по изучению киргизского языка, а также новейшее издание исторического эпоса «Манас».
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