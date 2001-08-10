ВТБ: россияне оформили рекордное количество потребительских кредитов за 7 месяцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По оценкам ВТБ, за семь месяцев этого года объем выдачи потребительских кредитов на розничном рынке достиг 2,9* трлн рублей. Это на 64% больше, чем за тот же период годом раньше. В штуках рост на 43%, оформлено более 15 млн кредитов.
Основные факторы роста рынка, по оценке ВТБ — постепенное снижение ключевой ставки и начало реализации отложенного спроса на потребительские цели.
«Рынок потребкредитования продолжает расти вслед за корректировкой среднерыночных ставок, которые сегодня закрепились на уровне 29,3% против 32% в начале года. Клиенты постепенно возвращаются к отложенным крупным покупкам и активно рассматривают рефинансирование, которое сейчас становится экономически целесообразным. В то же время в месячном выражении динамика выдачи потребкредитов в июле выглядит более сдержанно, чем в первом полугодии. Во многом это связано с осторожной риторикой ЦБ по ключевой ставке – рынок ждет определенности», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
По его словам, на рынке сложилась уникальная ситуация, когда на фоне снижения ставок по кредитам у клиентов остается возможность продолжать копить средства на депозитах под высокий процент: «Клиенты пока сохраняют и тренд на накопления: доходность вкладов сохраняется на высоком уровне, и многие предпочитают разместить свободные средства на вкладах и накопительных счетах, получая высокую доходность ежемесячно», - добавил Охорзин.
*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.
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