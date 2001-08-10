Жители планировочных районов Южно-Сахалинска продолжают подключать дома к газу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городском округе продолжаются работы по газификации частных домовладений. Горожане, которые в этом году перешли на голубое топливо, отмечают положительные изменения.

Жительница переулка 2-го Заречного в Хомутово Светлана считает главным преимуществом газификации существенное сокращение расходов на отопление.

– В доме стоял электрический котел. В моем случае сумма за отопление после перехода на газ снизилась более чем в пять раз. Также компенсировали затраты на приобретение оборудования, что позволило покрыть большую часть расходов. Это очень хорошая помощь. Тем, кто еще не подключил дома к газу, советую как можно быстрее начать оформление документов, – рассказала Светлана.

Свои плюсы отмечают и жители домов, в которых до газификации использовался угольный котел. Чтобы отапливать помещения, нужно закупать твердое топливо, растапливать печь. При использовании газа процесс автоматизирован, бытовых сложностей намного меньше.

Газификация Южно-Сахалинска является одним из ключевых направлений работы администрации города и находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Зеленая экономика». В разных районах городского округа газифицировано более 4820 домовладений и более 5820 квартир.

Все больше новых абонентов появляется во Владимировке. Масштабное подключение в районе началось в прошлом году, после введения в эксплуатацию газораспределительных сетей. Перечень частных домовладений для подключения размещен на официальном сайте администрации города.

Для подключения к газопроводу жителям города необходимо обратиться в офис АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации либо через портал Госуслуг. В случае если заявка уже ранее подана в Газпром, но договор не заключен (неполный пакет документов, неправильно указаны данные и пр.), необходимо обратиться за уточнением статуса заявки по телефонам: 49-63-32, 49-63-33.

Подчеркнем, одним из основных этапов газификации является подготовка домовладения к приёму газа (строительство внутридворовых газопроводов и обустройство внутридомового газового оборудования в доме). Жителям, которые в 2022-2023 году подавали заявку на догазификацию (или имеют заключенный договор) и на границах участков которых имеется подводящий (желтый) газопровод, необходимо в срочном порядке обратиться в специализированную организацию и начать подготовку домовладения к пуску газа. Помощь жителям по подаче заявок на заключение договора на догазификацию также готовы оказать в отделах по управлению территориями в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Кроме того, получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Также подробная информация размещена в специальном разделе на официальном сайте администрации города.