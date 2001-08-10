Экскурсии по Петербургу для школьников: 10 лучших маршрутов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Санкт-Петербург — это не просто город. Это живой учебник истории, культуры, архитектуры и науки, написанный на языке камня, золота и человеческого гения. Трёхвековая история России, запечатленная в каждом дворце, на каждой площади, в каждом музее.
Когда школьник приходит в Эрмитаж, он не просто смотрит на картины. Он видит эпоху. Он видит, как люди думали, что они любили, чему верили. Когда он стоит перед фонтаном "Пирамида" в Петергофе, он понимает не формулы физики, а то, как человеческий ум может взаимодействовать с природой. Когда он входит в Зимний дворец, он прикасается к месту, где происходили события, которые изменили историю.
Вот почему экскурсии по Санкт-Петербургу для школьников — это не просто развлечение. Это инвестиция в образование, которое невозможно получить из учебника. Это возможность для ребенка увидеть, услышать, почувствовать историю, искусство, науку.
Эта статья — полный справочник для учителей, родителей и организаторов школьных групп. Здесь вы найдете 10 лучших экскурсий по Санкт-Петербургу, практические советы по организации, информацию о сезонах, цены и рекомендации.
Потому что правильно организованная экскурсия — это не просто день, проведенный вне школы. Это день, который ребенок помнит всю жизнь.
Топ-10 лучших экскурсий для школьников
1. Эрмитаж: музей, в котором учится история искусства
Эрмитаж — это один из крупнейших художественных музеев в мире. Его коллекция насчитывает более трёх миллионов произведений искусства: картины, скульптуры, драгоценные камни, предметы древних цивилизаций. Это не просто музей. Это дворец, наполненный красотой и смыслом.
Когда школьник входит в Эрмитаж, он видит не просто старые картины. Он видит окно в прошлое. Портреты царей и императриц, которые когда-то жили в этом же дворце. Картины великих европейских художников — Рембрандта, Рубенса, Пикассо. Каждая картина рассказывает историю.
Для младших школьников экскурсия сосредоточена на самых ярких и понятных произведениях: золотые украшения древних вавилонян, мумии египтян, скульптуры богов. Это захватывает воображение.
Для средних школьников: история художественных школ, эволюция стилей от Средневековья до современности, символика и смысл произведений.
Для старших: глубокий анализ отдельных произведений, влияние исторических событий на искусство, философские вопросы, которые ставили художники.
Что школьники узнают: Как развивалось искусство через века, как связаны история и искусство, как научиться видеть и понимать произведения искусства.
Для какого возраста: 4-11 класс
Время на экскурсию: 2-3 часа
Стоимость: 300-500 рублей для школьников
Лучший период: сентябрь-май (летом очереди в 2-3 часа)
Практический совет: Заказывайте экскурсию с гидом, а не просто входной билет. Гид расскажет истории, которые оживляют картины. Также обсудите с гидом, какие залы вы хотите посетить — весь музей не посмотреть за 3 часа.
2. Петергоф: дворец, где физика становится искусством
Петергоф — это дворец фонтанов. 147 фонтанов, работающих без электричества уже более 300 лет. Это наследие Петра I, царя, который мечтал создать что-то более красивое, чем Версаль.
Главный фонтан, "Пирамида", выбрасывает воду на 20 метров в воздух. Это выше шестиэтажного дома. И это работает благодаря одной идее: озеро на холме выше дворца создает давление, которое поднимает воду в фонтанах.
Для младших школьников Петергоф — это место чудес. Вода летит вверх, брызгает на людей из-под земли, образует радуги. Это волшебство.
Для средних школьников: история создания, инженерные решения, как устроены фонтаны, роль Петра I в развитии России.
Для старших: физика гидравлического давления, математические расчеты, история европейской архитектуры, символика барокко.
Что школьники узнают: Как люди могут создавать красоту, используя понимание природы. Как гений одного человека может создать систему, которая работает 300 лет. История Петра I и его видение величия России.
Для какого возраста: 1-11 класс
Время на экскурсию: 3-4 часа
Стоимость: 500-800 рублей для школьников
Лучший период: май-сентябрь (фонтаны работают только в теплый сезон)
Практический совет: Приходите рано утром (10:00-11:00), чтобы избежать туристических толп. Возьмите полотенце — фонтаны-сюрпризы могут промочить вас до нитки.
3. Константиновский дворец: резиденция президента
Константиновский дворец — одна из резиденций президента Российской Федерации. Это редко доступное для широкой публики место, что делает экскурсию особенно ценной. Школьники видят не музейный экспонат, а место, где принимаются решения, важные для страны.
Дворец был построен в XVIII веке как загородная резиденция. Архитектура барокко, парк, близость к морю — всё это создает атмосферу величия и спокойствия одновременно.
Для средних и старших школьников эта экскурсия особенно ценна. Она показывает, как государство организуется, где находятся центры власти, какова роль символов в политике.
Что школьники узнают: История России XVIII века, государственная символика, архитектура эпохи, роль президента и органов власти.
Для какого возраста: 6-11 класс
Время на экскурсию: 2-2.5 часа
Стоимость: 400-600 рублей для школьников
Лучший период: май-октябрь
Практический совет: Бронируйте за неделю-две, мест ограничено. Экскурсия может быть отменена в последний момент по политическим причинам, поэтому имейте запасной вариант.
4. Кунсткамера: музей, где наука становится чудом
Кунсткамера — первый музей России, основанный Петром I в 1714 году. Название происходит от немецкого "Kunstkammer" — кабинет редкостей. Здесь собраны самые странные, необычные, интересные предметы со всего света.
Скелеты животных, которых больше нет в природе. Предметы, сделанные из слоновой кости и драгоценных металлов. Инструменты древних народов. Все это — история человечества, рассказанная через предметы.
Для младших школьников Кунсткамера — это место, где наука становится приключением. Почему у людей бывает две головы? Как люди жили?
Для средних школьников: история науки в России, как люди изучали мир, роль любознательности в развитии цивилизации.
Для старших: методология научных исследований, история коллекционирования, развитие музеев как институтов.
Что школьники узнают: История науки, многообразие культур, как люди познают мир, роль Петра I в развитии науки в России.
Для какого возраста: 3-11 класс
Время на экскурсию: 1.5-2 часа
Стоимость: 350-450 рублей для школьников
Лучший период: круглый год (музей находится внутри, не зависит от погоды)
Практический совет: Экскурсия очень интерактивная. Школьники много трогают, много думают. Это может быть утомительно, поэтому не планируйте ничего после этого.
5. Петропавловская крепость: символ города и военной мощи
Петропавловская крепость — это сердце Санкт-Петербурга. Она была построена в 1703 году как оборонительное сооружение, но никогда не участвовала в боях. Вместо этого она стала символом города, местом, где хранятся останки российских царей, тюрьмой для политических заключенных.
Высокая колокольня, видная отовсюду в городе, звонит каждый день. Стены крепости хранят историю революций, восстаний, смены политических режимов.
Для младших школьников: архитектура, история создания города, кому принадлежала крепость.
Для средних школьников: военная история России, революционное движение, политические заключенные, символизм архитектуры.
Для старших: глубокая история политических восстаний, роль крепости в революциях, архитектурные инновации.
Что школьники узнают: История Санкт-Петербурга с момента его основания, военная архитектура, история политических восстаний в России, символика в архитектуре.
Для какого возраста: 5-11 класс
Время на экскурсию: 2-3 часа
Стоимость: 400-600 рублей для школьников
Лучший период: май-октябрь (летом может быть жарко и людно)
Практический совет: Возьмите с собой воду и головные уборы — внутри крепости мало тени. Также имейте в виду, что экскурсия требует физической выносливости — много ходьбы.
6. Музей Востока: диалог цивилизаций
Музей Востока собрал произведения искусства и предметы быта из культур Азии, Ближнего Востока и Африки. Это музей, который показывает многообразие человеческой цивилизации.
Здесь вы найдете ковры, керамику, драгоценности, одежду, оружие — все то, что рассказывает о жизни людей в других частях света. Это возможность для школьников понять, что их культура — не единственная, и что все культуры имеют ценность.
Что школьники узнают: Многообразие культур и цивилизаций, как развивалась торговля между странами, как различные культуры влияли друг на друга, история Шелкового пути.
Для какого возраста: 4-11 класс
Время на экскурсию: 1.5-2 часа
Стоимость: 250-350 рублей для школьников
Лучший период: круглый год
Практический совет: Музей компактнее Эрмитажа, но информации столько же. Гид должен уметь рассказывать интересно, иначе это может быть скучно.
7. Исаакиевский собор: архитектурное чудо XVIII века
Исаакиевский собор — один из самых больших соборов в мире и одно из самых впечатляющих зданий Санкт-Петербурга. Внутри — мозаика, фрески, скульптуры.
Для младших школьников: огромное, красивое здание, которое они видели в фильмах и книгах. История строительства, как возводили такие большие здания без современной техники.
Для средних школьников: архитектурные инновации, история религии в России, роль соборов в культуре.
Для старших: инженерные решения (как держится такой большой купол?), история искусства, символика в архитектуре.
Что школьники узнают: Архитектурные принципы, история России XIX века, история религии в России, инженерные решения древних и современных архитекторов.
Для какого возраста: 4-11 класс
Время на экскурсию: 1.5-2 часа
Стоимость: 350-450 рублей для школьников
Лучший период: май-сентябрь (также можно летом посетить панорамную площадку на крыше)
Практический совет: Поднимитесь на балкон собора — оттуда видна вся Нева и половина города. Это запомнится на всю жизнь.
8. Русский музей: история русского искусства
Русский музей собрал произведения русских художников из разных эпох. Здесь вы видите развитие русского искусства от древних икон до современных экспериментов.
Для младших школьников: красивые картины, рассказы о жизни художников, как люди учились рисовать.
Для средних школьников: история русского искусства, как менялся стиль в зависимости от эпохи, портреты исторических деятелей.
Для старших: глубокий анализ художественных движений, философия искусства, роль искусства в обществе.
Что школьники узнают: История развития русского искусства, как исторические события влияли на искусство, биографии великих художников, техники живописи.
Для какого возраста: 4-11 класс
Время на экскурсию: 2-3 часа
Стоимость: 300-450 рублей для школьников
Лучший период: сентябрь-май
Практический совет: Музей меньше Эрмитажа, поэтому экскурсия здесь менее утомительна. Хороший вариант для первой экскурсии в художественный музей.
9. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера): культуры народов России
Этот музей сосредоточен на культурах малых народов России. Здесь собраны предметы быта, одежда, украшения, инструменты различных народов — от арктических эскимосов до кавказских.
Это помогает школьникам понять, насколько разнообразна Россия и что русские — не единственный народ в стране.
Что школьники узнают: Многообразие России, история миграций народов, как люди адаптируются к разным географическим условиям, традиции различных культур.
Для какого возраста: 3-11 класс
Время на экскурсию: 1.5-2 часа
Стоимость: 400-500 рублей для школьников
Лучший период: круглый год
Практический совет: Музей интерактивный — школьники могут трогать экспонаты. Это делает экскурсию более запоминающейся.
10. Дворцовая площадь и Зимний дворец: центр власти
Дворцовая площадь — это центр Санкт-Петербурга и центр Российской империи. На этой площади происходили восстания (восстание декабристов, революция 1917 года), здесь парадировали армии, здесь праздновали победы.
Зимний дворец — это главное здание площади. Царская резиденция, потом музей (часть Эрмитажа). Каждое окно, каждая колонна имеет историю.
Для младших школьников: большая, красивая площадь, дворец, история революции на доступном уровне.
Для средних школьников: история Российской империи, революции, смена политических режимов.
Для старших: философия истории, как одна площадь может быть свидетелем столь многих исторических событий, роль символов в политике.
Что школьники узнают: История Санкт-Петербурга и России, история революций, архитектура, символика в истории.
Для какого возраста: 5-11 класс
Время на экскурсию: 2-3 часа
Стоимость: Входит в стоимость Эрмитажа (300-500 рублей)
Лучший период: май-октябрь
Практический совет: Экскурсия часто проводится под открытым небом, поэтому имейте в виду погоду. Летом может быть очень жарко.
Получить подробности по каждому направлению вам поможет сайт Визит СПб, там же можно уточнить актуальные условия по экскурсиям.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темыдо 2021 года
Это читают
09:57 Сегодня С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
08:58 Сегодня Сахалинцев ждут на массовых катаниях
09:39 Сегодня Южносахалинцев информирует о графике работы медицинских учреждений в новогодние праздники
11:07 Сегодня В Южно-Сахалинске сотрудники полиции установили подозреваемого в грабеже
17:04 25 Декабря В легкоатлетическом манеже Южно-Сахалинска открыли бесплатный ледовый каток
10:14 23 Декабря Более 350 сахалинских пловцов вступили в гонку за награды региональных соревнований
15:09 26 Декабря Движение по железнодорожному переезду будет временно ограничено в Холмске
09:49 25 Декабря Сахалинский Социальный фонд перечислит январские детские пособия в декабре 2025 года
15:42 13 Декабря Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
15:39 12 Декабря Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
Выбор редакции
- 11:20 Вчера Сахалинцы определили победителей Новогоднего турнира по настольному теннису
- 11:25 26 Декабря Сахалинские юные керлингисты одержали три победы на всероссийском фестивале
- 09:49 25 Декабря Сахалинский Социальный фонд перечислит январские детские пособия в декабре 2025 года
- 12:25 24 Декабря Детский оркестр "Сахалинские надежды" подарил зрителям большой новогодний концерт
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?