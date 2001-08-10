Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Санкт-Петербург — это не просто город. Это живой учебник истории, культуры, архитектуры и науки, написанный на языке камня, золота и человеческого гения. Трёхвековая история России, запечатленная в каждом дворце, на каждой площади, в каждом музее.

Когда школьник приходит в Эрмитаж, он не просто смотрит на картины. Он видит эпоху. Он видит, как люди думали, что они любили, чему верили. Когда он стоит перед фонтаном "Пирамида" в Петергофе, он понимает не формулы физики, а то, как человеческий ум может взаимодействовать с природой. Когда он входит в Зимний дворец, он прикасается к месту, где происходили события, которые изменили историю.

Вот почему экскурсии по Санкт-Петербургу для школьников — это не просто развлечение. Это инвестиция в образование, которое невозможно получить из учебника. Это возможность для ребенка увидеть, услышать, почувствовать историю, искусство, науку.

Эта статья — полный справочник для учителей, родителей и организаторов школьных групп. Здесь вы найдете 10 лучших экскурсий по Санкт-Петербургу, практические советы по организации, информацию о сезонах, цены и рекомендации.

Потому что правильно организованная экскурсия — это не просто день, проведенный вне школы. Это день, который ребенок помнит всю жизнь.

Топ-10 лучших экскурсий для школьников

1. Эрмитаж: музей, в котором учится история искусства

Эрмитаж — это один из крупнейших художественных музеев в мире. Его коллекция насчитывает более трёх миллионов произведений искусства: картины, скульптуры, драгоценные камни, предметы древних цивилизаций. Это не просто музей. Это дворец, наполненный красотой и смыслом.

Когда школьник входит в Эрмитаж, он видит не просто старые картины. Он видит окно в прошлое. Портреты царей и императриц, которые когда-то жили в этом же дворце. Картины великих европейских художников — Рембрандта, Рубенса, Пикассо. Каждая картина рассказывает историю.

Для младших школьников экскурсия сосредоточена на самых ярких и понятных произведениях: золотые украшения древних вавилонян, мумии египтян, скульптуры богов. Это захватывает воображение.

Для средних школьников: история художественных школ, эволюция стилей от Средневековья до современности, символика и смысл произведений.

Для старших: глубокий анализ отдельных произведений, влияние исторических событий на искусство, философские вопросы, которые ставили художники.

Что школьники узнают: Как развивалось искусство через века, как связаны история и искусство, как научиться видеть и понимать произведения искусства.

Для какого возраста: 4-11 класс

Время на экскурсию: 2-3 часа

Стоимость: 300-500 рублей для школьников

Лучший период: сентябрь-май (летом очереди в 2-3 часа)

Практический совет: Заказывайте экскурсию с гидом, а не просто входной билет. Гид расскажет истории, которые оживляют картины. Также обсудите с гидом, какие залы вы хотите посетить — весь музей не посмотреть за 3 часа.

2. Петергоф: дворец, где физика становится искусством

Петергоф — это дворец фонтанов. 147 фонтанов, работающих без электричества уже более 300 лет. Это наследие Петра I, царя, который мечтал создать что-то более красивое, чем Версаль.

Главный фонтан, "Пирамида", выбрасывает воду на 20 метров в воздух. Это выше шестиэтажного дома. И это работает благодаря одной идее: озеро на холме выше дворца создает давление, которое поднимает воду в фонтанах.

Для младших школьников Петергоф — это место чудес. Вода летит вверх, брызгает на людей из-под земли, образует радуги. Это волшебство.

Для средних школьников: история создания, инженерные решения, как устроены фонтаны, роль Петра I в развитии России.

Для старших: физика гидравлического давления, математические расчеты, история европейской архитектуры, символика барокко.

Что школьники узнают: Как люди могут создавать красоту, используя понимание природы. Как гений одного человека может создать систему, которая работает 300 лет. История Петра I и его видение величия России.

Для какого возраста: 1-11 класс

Время на экскурсию: 3-4 часа

Стоимость: 500-800 рублей для школьников

Лучший период: май-сентябрь (фонтаны работают только в теплый сезон)

Практический совет: Приходите рано утром (10:00-11:00), чтобы избежать туристических толп. Возьмите полотенце — фонтаны-сюрпризы могут промочить вас до нитки.

3. Константиновский дворец: резиденция президента

Константиновский дворец — одна из резиденций президента Российской Федерации. Это редко доступное для широкой публики место, что делает экскурсию особенно ценной. Школьники видят не музейный экспонат, а место, где принимаются решения, важные для страны.

Дворец был построен в XVIII веке как загородная резиденция. Архитектура барокко, парк, близость к морю — всё это создает атмосферу величия и спокойствия одновременно.

Для средних и старших школьников эта экскурсия особенно ценна. Она показывает, как государство организуется, где находятся центры власти, какова роль символов в политике.

Что школьники узнают: История России XVIII века, государственная символика, архитектура эпохи, роль президента и органов власти.

Для какого возраста: 6-11 класс

Время на экскурсию: 2-2.5 часа

Стоимость: 400-600 рублей для школьников

Лучший период: май-октябрь

Практический совет: Бронируйте за неделю-две, мест ограничено. Экскурсия может быть отменена в последний момент по политическим причинам, поэтому имейте запасной вариант.

4. Кунсткамера: музей, где наука становится чудом

Кунсткамера — первый музей России, основанный Петром I в 1714 году. Название происходит от немецкого "Kunstkammer" — кабинет редкостей. Здесь собраны самые странные, необычные, интересные предметы со всего света.

Скелеты животных, которых больше нет в природе. Предметы, сделанные из слоновой кости и драгоценных металлов. Инструменты древних народов. Все это — история человечества, рассказанная через предметы.

Для младших школьников Кунсткамера — это место, где наука становится приключением. Почему у людей бывает две головы? Как люди жили?

Для средних школьников: история науки в России, как люди изучали мир, роль любознательности в развитии цивилизации.

Для старших: методология научных исследований, история коллекционирования, развитие музеев как институтов.

Что школьники узнают: История науки, многообразие культур, как люди познают мир, роль Петра I в развитии науки в России.

Для какого возраста: 3-11 класс

Время на экскурсию: 1.5-2 часа

Стоимость: 350-450 рублей для школьников

Лучший период: круглый год (музей находится внутри, не зависит от погоды)

Практический совет: Экскурсия очень интерактивная. Школьники много трогают, много думают. Это может быть утомительно, поэтому не планируйте ничего после этого.

5. Петропавловская крепость: символ города и военной мощи

Петропавловская крепость — это сердце Санкт-Петербурга. Она была построена в 1703 году как оборонительное сооружение, но никогда не участвовала в боях. Вместо этого она стала символом города, местом, где хранятся останки российских царей, тюрьмой для политических заключенных.

Высокая колокольня, видная отовсюду в городе, звонит каждый день. Стены крепости хранят историю революций, восстаний, смены политических режимов.

Для младших школьников: архитектура, история создания города, кому принадлежала крепость.

Для средних школьников: военная история России, революционное движение, политические заключенные, символизм архитектуры.

Для старших: глубокая история политических восстаний, роль крепости в революциях, архитектурные инновации.

Что школьники узнают: История Санкт-Петербурга с момента его основания, военная архитектура, история политических восстаний в России, символика в архитектуре.

Для какого возраста: 5-11 класс

Время на экскурсию: 2-3 часа

Стоимость: 400-600 рублей для школьников

Лучший период: май-октябрь (летом может быть жарко и людно)

Практический совет: Возьмите с собой воду и головные уборы — внутри крепости мало тени. Также имейте в виду, что экскурсия требует физической выносливости — много ходьбы.

6. Музей Востока: диалог цивилизаций

Музей Востока собрал произведения искусства и предметы быта из культур Азии, Ближнего Востока и Африки. Это музей, который показывает многообразие человеческой цивилизации.

Здесь вы найдете ковры, керамику, драгоценности, одежду, оружие — все то, что рассказывает о жизни людей в других частях света. Это возможность для школьников понять, что их культура — не единственная, и что все культуры имеют ценность.

Что школьники узнают: Многообразие культур и цивилизаций, как развивалась торговля между странами, как различные культуры влияли друг на друга, история Шелкового пути.

Для какого возраста: 4-11 класс

Время на экскурсию: 1.5-2 часа

Стоимость: 250-350 рублей для школьников

Лучший период: круглый год

Практический совет: Музей компактнее Эрмитажа, но информации столько же. Гид должен уметь рассказывать интересно, иначе это может быть скучно.

7. Исаакиевский собор: архитектурное чудо XVIII века

Исаакиевский собор — один из самых больших соборов в мире и одно из самых впечатляющих зданий Санкт-Петербурга. Внутри — мозаика, фрески, скульптуры.

Для младших школьников: огромное, красивое здание, которое они видели в фильмах и книгах. История строительства, как возводили такие большие здания без современной техники.

Для средних школьников: архитектурные инновации, история религии в России, роль соборов в культуре.

Для старших: инженерные решения (как держится такой большой купол?), история искусства, символика в архитектуре.

Что школьники узнают: Архитектурные принципы, история России XIX века, история религии в России, инженерные решения древних и современных архитекторов.

Для какого возраста: 4-11 класс

Время на экскурсию: 1.5-2 часа

Стоимость: 350-450 рублей для школьников

Лучший период: май-сентябрь (также можно летом посетить панорамную площадку на крыше)

Практический совет: Поднимитесь на балкон собора — оттуда видна вся Нева и половина города. Это запомнится на всю жизнь.

8. Русский музей: история русского искусства

Русский музей собрал произведения русских художников из разных эпох. Здесь вы видите развитие русского искусства от древних икон до современных экспериментов.

Для младших школьников: красивые картины, рассказы о жизни художников, как люди учились рисовать.

Для средних школьников: история русского искусства, как менялся стиль в зависимости от эпохи, портреты исторических деятелей.

Для старших: глубокий анализ художественных движений, философия искусства, роль искусства в обществе.

Что школьники узнают: История развития русского искусства, как исторические события влияли на искусство, биографии великих художников, техники живописи.

Для какого возраста: 4-11 класс

Время на экскурсию: 2-3 часа

Стоимость: 300-450 рублей для школьников

Лучший период: сентябрь-май

Практический совет: Музей меньше Эрмитажа, поэтому экскурсия здесь менее утомительна. Хороший вариант для первой экскурсии в художественный музей.

9. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера): культуры народов России

Этот музей сосредоточен на культурах малых народов России. Здесь собраны предметы быта, одежда, украшения, инструменты различных народов — от арктических эскимосов до кавказских.

Это помогает школьникам понять, насколько разнообразна Россия и что русские — не единственный народ в стране.

Что школьники узнают: Многообразие России, история миграций народов, как люди адаптируются к разным географическим условиям, традиции различных культур.

Для какого возраста: 3-11 класс

Время на экскурсию: 1.5-2 часа

Стоимость: 400-500 рублей для школьников

Лучший период: круглый год

Практический совет: Музей интерактивный — школьники могут трогать экспонаты. Это делает экскурсию более запоминающейся.

10. Дворцовая площадь и Зимний дворец: центр власти

Дворцовая площадь — это центр Санкт-Петербурга и центр Российской империи. На этой площади происходили восстания (восстание декабристов, революция 1917 года), здесь парадировали армии, здесь праздновали победы.

Зимний дворец — это главное здание площади. Царская резиденция, потом музей (часть Эрмитажа). Каждое окно, каждая колонна имеет историю.

Для младших школьников: большая, красивая площадь, дворец, история революции на доступном уровне.

Для средних школьников: история Российской империи, революции, смена политических режимов.

Для старших: философия истории, как одна площадь может быть свидетелем столь многих исторических событий, роль символов в политике.

Что школьники узнают: История Санкт-Петербурга и России, история революций, архитектура, символика в истории.

Для какого возраста: 5-11 класс

Время на экскурсию: 2-3 часа

Стоимость: Входит в стоимость Эрмитажа (300-500 рублей)

Лучший период: май-октябрь

Практический совет: Экскурсия часто проводится под открытым небом, поэтому имейте в виду погоду. Летом может быть очень жарко.

Получить подробности по каждому направлению вам поможет сайт Визит СПб, там же можно уточнить актуальные условия по экскурсиям.