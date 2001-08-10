Что такое вклады с капитализацией процентов?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Не секрет, что деньги всегда должны быть в движении. Совершенно не имеет смысла держать их у себя дома, потому что инфляция обесценивает все ваши накопления. Одним из способов получения дополнительного дохода для физических лиц является размещение свободных денежных средств на депозитных счетах в банках. Так вы не просто сохраните свои средства, но и сверху получите процент, который перекроет инфляцию. Есть вклады в банках с ежемесячной выплатой, а есть вклады с капитализацией процентов. На наш взгляд, капитализация процентов более выгодна, потому что фактически это начисление процентов на проценты. Давайте попробуем разобраться, как работает такой депозит.
Что из себя представляет капитализация процентов?
Если говорить простым языком, то это начисление процентов по действующим договорам вклада не только на сумму собственных денежных средств клиента, но и на начисленные за прошлые периоды проценты. Получается, что ваша прибыль с такого вклада больше, чем со стандартного депозита. Капитализация выполняется через равные промежутки времени, детали сроков и начисления процентов обговариваются в индивидуальном порядке, прописываются в условиях договора.
Чем она отличается от капитализации по вкладу?
Банки предлагают два варианта капитализации для депозитов физических лиц: капитализация процентов и капитализация вклада. Основное отличие между данными видами банковских продуктов заключается в том, что при процедуре капитализации вклада проценты начисляются на сумму первоначально внесенных денежных средств по окончанию срока действия договора депозитного счета или сразу выплачиваются вам. То есть выгоднее будут вклады с капитализацией процентов, если продлять договор, не забирая средства.
В каких случаях капитализация может быть невыгодной?
Если вы хотите открыть депозит с доступом к финансам, то есть пользоваться деньгами в любое время, то капитализация в таком случае бессмысленна для клиента. При размещении средств на депозите с возможностью пользоваться ими в разы выгоднее открытие вклада без капитализации с начислением процентов в конце срока, потому что процентные ставки по таким банковским программам обычно выше. В целом, если вы не особо разбираетесь в банковской сфере, то не стесняйтесь обращаться за консультацией к специалистам. Они помогут подобрать вклад, который в вашем случае будет выгоднее всего.
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