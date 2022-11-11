Где оценить бриллиант, рубин и сапфир, если вас занесет в Москву?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У вас есть драгоценные камни, которые хочется продать? Сделать это лучше в крупном городе. Если вы собираетесь в Москву по работе или просто как турист, прихватите с собой бриллианты. Мы рекомендуем сотрудничать не с ломбардами, а с ювелирными домами, потому что у них самая приятная цена. Обратите внимание на Ювелирный дом на Фрунзенской. Это не ломбард или скупка, поэтому условия сотрудничества максимально выгодные. На странице https://uvelirnydom.ru/vykup-brilliantov/ есть подробная информация о продаже камней и изделий с ними.

Преимущества обращения в Ювелирный дом на Фрунзенской

Про высокую цену выкупа мы уже сказали, но даже это не главное преимущество. Ювелирный дом на Фрунзенской работает с ведущими биржами Израиля, Гонконга, Бельгии, поэтому получается держать конкурентоспособную стоимость. Среди других очевидных плюсов мы можем выделить следующие:

Наличие собственной геммологической лаборатории. Это дает возможность покупать бриллианты без сертификатов.

Комфорт для клиентов. Офис находится в удобном месте, а прямо перед ним можно оставить машину. Места на парковке всегда есть.

Бесплатная экспертиза. Штатные геммологи бесплатно за 15 минут оценят камень и скажут вам экспертное заключение.

Возможность получить деньги в течение 20 минут с момента обращения. Из офиса вы уходите с наличными в любой удобной для вас валюте.

У обычных столичных ломбардов нет собственной геммологической лаборатории, поэтому оценить подлинность бриллиантов и рыночную стоимость самостоятельно они не могут. Чтобы вам не пришлось ехать в лабораторию МГУ за сертификатом, сразу обращайтесь в Ювелирный дом на Фрунзенской.

Как происходит процесс оценки и выкупа?

Вы приезжаете в офис или приглашаете эксперта к себе. Эксперты оценивают изделие при вас в течение 10-15 минут. Важно: ломбарды обычно уносят ювелирку от клиента и оценивают ее без присутствия продавца, поэтому есть риск повреждения или подмены камня. При обращении в Ювелирный дом на Фрунзенской вы не столкнетесь с такими проблемами. Дополнительно вам гарантируется тайна сделки и полная конфиденциальность. Наличные до 100 000 000 рублей вы получаете в нужной вам валюте, что очень удобно. Ювелирный дом выкупает природные бриллианты, изумруды, рубины, сапфиры, танзаниты александриты, параибу, шпинель, а также драгоценные украшения с камнями. Здесь вы можете рассчитывать на выкуп по реальной цене, потому что эксперты компании отлично разбираются в камнях.