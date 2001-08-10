Как создать сайт стоматологии в конструкторе сайтов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Презентация своих услуг в интернете – важная часть развития любого бизнеса. А стоматология – одна из высококонкурентных сфер, где выделится на фоне остальных означает получить больше клиентов и, соответственно, повысить свои доходы. Одним из инструментов развития является собственный сайт. Большинство клиентов ищут адреса и номера телефонов клиник именно в сети. А если есть возможность перейти на сайт и узнать график работы, номер телефона для записи или цены, это однозначно будет плюсом.

Создание сайта стоматолога на uKit

Возможностей для разработки персонального сайта стоматолога или же ресурса для целой клиники много. Если решили сделать его впервые, то точно ищете инструмент, который бы был достаточно простым и понятным и при этом не пришлось бы слишком много платить. Решение есть – конструктор сайтов uKit.

Почему uKit?

При том, что есть много абсолютно бесплатных возможностей, их ресурсы несколько ограничены, плюс придется работать с кодом, а это станет настоящей проблемой для человека, не владеющего азами программирования. Что же касается uKit – это конструктор, который дает максимум возможностей со старта – зарегистрируйтесь за пару минут, выберите шаблон, настройте его при необходимости. В каталоге uKit вы найдете много тематических шаблонов именно для сайта стоматологии, а это уже в разы уменьшает временные затраты. Плюс, вашему вниманию качественные стоковые изображение и иконки, что в значительной мере облегчает разработку. Среди других преимуществ:

сборка страниц в конструкторе;

бесплатная почта на своем домене;

быстрая загрузка на мобильных;

сбор заявок из форм и мгновенные уведомления;

система аналитики;

рекламный модуль.

Далее поэтапно расскажем, как сделать сайт стоматологии на uKit с минимальными временными затратами и максимальной эффективностью.

Читайте также: создание сайта стоматологической клиники в uKit.

Выбор шаблона для сайта стоматологии

Первое и самое ответственное задание – выбрать шаблон. На самом деле это не сложно, просто нужно внимательно к этому отнестись. Вашему вниманию десятки тематических макетов страниц для стоматологии, каждую из них можно пересмотреть, увидеть, как она выглядит на экране компьютера, планшета и смартфона. Просмотрите доступные элементы – это также поможет определиться с выбором.

Даже, если по каким-либо причинам шаблон, с которым вы уже начали работать, не подошел, его всегда можно изменить. Однако учтите, что верстка, скорее всего, не сохранится.

Внимание контенту

При посещении сайта стоматологической клиники потенциальные клиенты хотят видеть не только картинки и прайс – их интересует и текстовое наполнение. Им будет интересно увидеть:

рекомендации по подготовке к посещению врача;

виды зубных протезов;

описания технологий протезирования;

виды пломб, коронок, брекетов;

советы по профилактике кариеса и др.

Много полезного тематического контента располагает к клинике, уже хочется попасть на прием к ее врачам. Однако наличие такого контента – это важно не только для клиентов, но и для поисковиков. Они «хотят» продвигать выше в выдаче сайт, на котором будет тематичный и уникальный контент.

Поработайте с дизайном

Шаблоны uKit хороши, но будьте готовы к тому, что их потребуется персонализировать. Простор не очень большой, но кое-что сделать удастся. А именно:

Изменить размещение блоков.

Провести настройки отдельно для десктопной версии и версии под планшеты и смартфоны. Можно одни заголовки и блоки спрятать, другие показывать. Все для того, чтобы на сайте стоматологии было легко ориентироваться.

Заменить фон. Выбирайте, какой формат подходит больше – заливка фоном всех страниц или настройка разных вариантов на всех.

Включение и отключение отображения шапки, подвала, кнопки «наверх».

Добавление заголовков, цитат, других кнопок.

Все настройки шаблона удобно проводятся через визуальный редактор. Это очень просто – перетаскивайте элементы и добавляйте их на сайт. Можно не переживать о правильном их размещении, ведь для структурирования используется сетка. А значит, даже если у вас не очень большой опыт, с задачей персонализации сайта стоматологии вы справитесь без проблем.

Но контент – это не только тексты. Уделите внимание изображениям, видеоматериалам. Клиенты хотят увидеть тех врачей, которым они будут доверять свои зубы. Если дело касается детских стоматологов, то показать ребенку кабинет и «тетю» или «дядю», который будет ремонтировать зуб, – это уже половина успеха.

Подключите домен и опубликуйте сайт

Всем сайтам на uKit доступны домены третьего уровня. Также можно зарегистрировать свой домен. Это сделать не сложно, потребуется:

В панели инструментов открыть раздел «домены». Нажать «купить домен». Ввести желаемое имя, и система сразу же предложит несколько вариантов. Свободные доменные имена уже показаны с ценами использование за 1 год. Нажмите «купить» на понравившийся, проверьте его правильность, ведь после завершения регистрации изменить его уже не удастся. Оплатите согласно указанному тарифу.

Далее нужно заполнить информацию о владельце и прикрепить домен к сайту. Никакие дополнительные настройки вам не понадобятся. Внимание, трафик шифруется и перенаправляется на HTTPS протокол, поэтому сертификат SSL отдельно приобретать не нужно.

Все, что вам останется, – это еще раз проверить все ли в порядке на сайте и опубликовать его. В дальнейшем можно будет вносить любые изменения. Учтите – пока не нажали кнопку «опубликовать», изменения видите только вы.

Поисковая оптимизация

В uKit есть инструменты, которые могут понадобиться для поисковой оптимизации. Чтобы не углубляться в тонкости продвижения предусмотрен SEO-визард. Он подскажет, готов ли сайт к продвижению или нужно поработать над отдельными его разделами.

Выводы

При помощи конструктора uKit сайт стоматологии можно создать буквально за считанные часы. Все доступные инструменты рассчитаны на новичков, которые далеки от программирования. При этом вы получаете вполне хороший сайт, который сможет презентовать стоматологические услуги.