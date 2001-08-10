Что происходит сейчас на криптовалютном рынке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Этот вопрос интересует каждого человека, который имеет активы в криптовалюте или планирует начать инвестировать в этом направлении. 2022 год действительно непростой, потому что по прогнозам экспертов наступила "криптозима". Но это не значит, что в дальнейшем популярность криптовалюты сойдёт на нет. Если сейчас продолжать двигаться в этом направлении, медленным, но уверенным темпом у вас получится прийти к своей цели. Как и было раньше, криптовалюта до сих пор остается самым эффективным способом сохранить средства, предотвратить их обесценивание из-за инфляции, а также приумножить их количество.
Почему криптоактивы теряют цену
Если говорить простым языком, то основная причина падения криптовалютного рынка, помимо всеобщей паники на фоне падения UST, заключается в общим снижении степени заинтересованности инвесторов к рисковым активам на фоне ужесточения монетарной политики ФРС. То есть финансовая политика США на это сильно повлияла. Эксперты говорят, что сейчас достаточно сложно и бесперспективно искать новые катализаторы роста криптовалют, ведь капитализация почти два года была очень активной. Но так или иначе они появятся на рынке.
Стоит ли инвестировать в криптовалюту в 2022 году
Наш ответ: однозначно, да. Ситуация с падением криптоактивов даёт вам возможность покупать криптовалюту по более доступной цене, при этом мы уверены, что ценность активов будет расти. В течение пары лет ситуация на рынке стабилизируется и снова пойдёт взлёт, который неизбежно следует за сильным падением.
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