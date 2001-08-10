Чистка зубов Air Flow: особенности и преимущества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Курильщиков и любителей кофе часто огорчает тот факт, что на зубной эмали появился мало привлекательный желтый оттенок и пятна. В попытках устранить дефекты поклонники безупречной улыбки используют разные способы, но большинство из них не приводят к желаемым результатам, а некоторые даже способны навредить зубам. Если вы подыскиваете эффективный, щадящий и безболезненный способ вернуть улыбке безупречную яркость и белизну, то чистка зубов Air Flow – именно то, что вам необходимо.
Особенности технологии Air Flow
Уникальная технология была изобретена в Швейцарии. Ее суть заключается в использовании мелкодисперсной соды, которая смешивается с водой и воздухом и с помощью специального аппарата под напором подается в ротовую полость. Данный состав позволяет устранить с поверхности зубной эмали практически все виды загрязнений и нетвердых отложений, против которых бессильна обычная зубная щетка. Смесь способна проникать даже в труднодоступные места, производя эффективную очистку межзубных промежутков.
В сравнении с обычной пищевой содой абразивный порошок гораздо более мелкий, поэтому он не может повредить зубную эмаль. Благодаря такой процедуре удается убрать пятна от табака, чая и кофе, красного вина.
Преимущества чистки зубов Air Flow
К преимуществам этого современного метода чистки зубной эмали можно отнести:
- полное удаление всех находящихся на зубной поверхности дефектов и мягких отложений;
- безболезненность процедуры;
- безопасность для зубной эмали благодаря мелкодисперсному составу, в котором отсутствуют агрессивные химические вещества;
- эффект полировки поверхностей зубов, что позволяет увеличить время возникновения нового налета;
- превосходную профилактику появления зубного камня.
Технология Air Flow позволяет очищать протезы и импланты, ее применение доступно для людей с кардиостимуляторами. Длительность процедуры обычно составляет около тридцати минут. Весь зубной ряд можно обработать всего за один сеанс, дополнительные визиты к стоматологу не нужны. Щелочной pH чистящего средства придает ему выраженный антибактериальный эффект. Доказано, что оно устраняет до ста процентов содержащихся в полости рта бактерий. Также состав можно применять перед установкой брекетов. В сравнении с другими чистящими средствами, в составе Air Flow не содержится глицерин, способствующий уменьшению прочности крепления брекетов к зубам.
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