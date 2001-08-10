Распродажа деревянной мебели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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С древнейших времён и по сей день дерево остаётся одним из самых востребованных и популярных материалов для изготовления предметов интерьера. И это легко находит своё объяснение. Деревянная мебель прочна, долговечна, экологически благоприятно влияет на здоровье, кроме этого она красива. Любой интерьер с деревянными шкафами сразу примет более благородный вид. А скидки и беспроцентная рассрочка на продукцию «Ами» делают её более доступной для покупателей. В акционном каталоге мебели Ами всегда есть скидки, рассрочка на большой ассортимент из дерева.

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Фабрика «Лагуна» является не только производителем, но и сотрудничает с ведущими мебельными фабриками, производящими столы, шкафы, кровати из дерева, поэтому в дискаунтерах имеется большой выбор и невысокие цены. А интернет-магазине ami.by представлены современные коллекции деревянной мебели из массива: спальни, кровати, шкафы, столы, тумбы, комоды и многое другое. Деревянные кухни, шкафы, столы, стулья, кровати - это высокое качество, надёжность и стиль для Вашей спальни.

Мебель из дерева может использоваться на кухне в качестве обеденного стола, стульев или гарнитура. Использование её в спальне или детских комнатах особенно оправдано, благодаря полезным свойствам, присущим дереву. Детская деревянная мебель «Ами» не только экологически полезна, но и невероятно красива, удобна и функциональна. Так же предметы из дерева используется в зале и прихожей в качестве журнальных столиков, диванов, кресел, стенок, буфетов, витрин, а также обувных тумб, вешалок и разнообразных аксессуаров - ширм, подставок для цветов, рамок для зеркал.

Процесс производства на фабриках «Ами-Лагуна» включает в себя различные способы обработки. Это покрытие лаком, морение и крашение. Морение используют для улучшения качества , оставляя при этом естественную структуру дерева. Для некоторых моделей используют метод искусственного состаривания дерева, что придаёт особый стильный вид.

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