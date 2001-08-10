Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выбор посудомоечной машины — ответственная задача, потому что пользоваться такой техникой приходится часто. Ее включают даже чаще, чем стиралку, а потому нужно продумать все возможности такой домашней помощницы, проанализировать все доступные функции.

Это легко сделать на примере одного из известных брендов — например, HANSA. Давайте посмотрим, какие полезные функции посудомоечных машин стоит рассматривать, если вы хотите приобрести максимально удобную технику.

Автоматическое открытие дверцы

Эта функция под названием AutoOpen встречается в пяти новинках посудомоечных машин Hansa. Речь о моделях ZWM655POW, ZIM426EBI, ZIM426EBO, ZIM607EBO и ZIM615POQ.

Автоматическое открывание — режим, который реализуется за счет специального механизма, срабатывающего после циклав фазе сушки. Это означает, что дверь автоматически открывается, благодаря чему посуда сушится гораздо быстрее и более естественным способом.

Световой индикатор работы (он же луч на полу)

При бесшумной работе встроенной посудомоечной машины не так просто понять, завершила она работу или ей еще требуется время. Но продуманный индикатор исключает любые недопонимания. Синий луч падает на пол и показывает, что устройство все еще работает. Когда мойка заканчивается, он еще пять минут мигает и только потом полностью выключается. С такой подсказкой пропустить завершение работы точно не получится.

Индикаторы наличия соли и ополаскивателя

На панели управления отдельностоящихых посудомоек Hansa есть также индикаторы, которые показывают наличие соли и ополаскивателя. Это нужно для того, чтобы тщательно контролировать процесс мойки, а также для того, чтобы продлить срок службы техники.

Программа ЭКО

Такая программа есть во всех пяти новинках Hansa: ZIM435TQ, ZIM655Q, ZWM655POW, ZWM615PQW и ZWM655PQW. Она идеальна для ежедневного использования и длится от 165 до 175 минут (это зависит от модели). Такой вариант подходит для посуды со средними загрязнениями — он позволяет не тратить лишнюю энергию, если в этом нет необходимости.

Функция пара SteamPower

Эта функция предполагает интенсивную обработку паром уже вымытой посуды — в течение пяти минут. Она позволяет убить практически все микробы и добиться идеального состояния поверхности, а также более быстрой сушки.В посудомоечных машинах Hansa встроена система смягчения жесткой воды. Вместе со специальной смягчающей солью для посудомоек она позволяет добиться нужных характеристик жидкости. А сделать замеры жесткости можно самостоятельно — есть специальные полоски, которые помогут решить этот вопрос за несколько минут.

Функция очистки

Как и любая другая техника, посудомоечная машина нуждается в тщательном и регулярном уходе. Но тут большинство задач уже решены производителем. Отдельные посудомойки Hansa сразу оснащены программами самоочистки. Например, такая функция есть у моделей ZIM435TQ и ZIM655Q. Программы этих машинок запускаются на 145 минут при температуре 70 градусов по Цельсию. За это время все внутренние части устройства качественно промываются — а это прекрасно влияет не только на гигиеничность, но и на срок эксплуатации техники.

Таймер отсрочки

Если изучить топ лучших посудомоечных машин, то у них обязательно будет такая функция. Наличие таймера отсрочки очень облегчает жизнь, потому что можно запускать технику ночью, когда тарифы на электричество и воду меньше (если это актуально для конкретного региона). Возможности таймера Hansa отличаются в зависимости от модели. Он может выставляться на разное количество часов — где-то до девяти, а где-то и в течение 24 часов. Если для вас это принципиально, обязательно уточняйте возможности каждой отдельной посудомойки.

Защита от детей

Эта функция позволяет заблокировать панель управления. В результате она станет неактивной и ребенок не сможет поменять настройки, если захочет поиграть с техникой, пока взрослые отвлекутся на свои дела.

Автопрограммы

Обзор на посудомоечные машины Hansa не обойдется и без автопрограммы. Ее создали, чтобы хозяевам не приходилось подолгу выбирать подходящий режим. Автопрограмма означает, что посудомоечная машина самостоятельно определяет степень загрязнений посуды и в зависимости от этого выбирает все параметры. Она выставляет нужную температуру и позволяет добиться лучшего результата, не тратя лишние ресурсы.

Гигиеническая программа (стерилизация)

Такая программа, которая есть, например, в модели ZIM435TQ, предназначена для самых сложных задач. Перед основным режимом она запускает два этапа полоскания горячей водой, а затем включает мойку на 70°С. Благодаря этому даже самая грязная посуда будет выглядеть идеально. Это прекрасное решение для людей с частыми аллергическими реакциями. Гигиеническая программа уничтожает все нежелательные бактерии.

Антибактериальный фильтр

Вы уже хорошо понимаете, на что опираться при выборе посудомоечной машины, но это еще не все полезные функции. Так, мы предлагаем присмотреться к решениям с антибактериальным фильтром. Если он установлен, то в машинке можно избавиться от 99,99% всех бактерий. Это хорошая альтернатива гигиенической программе. На срок службы техники такой фильтр тоже влияет — и, конечно, в положительную сторону.

Половинная загрузка

Если грязной посуды накопилось не очень много, а ждать следующего приема пищи не хочется, всегда можно воспользоваться функцией половинной загрузки. Она позволяет мыть меньше тарелок, чашек и других изделий, используя мало воды и снижая уровень энергопотребления. То есть процесс в любом случае остается выгодным.

Быстрая сушка посуды (сушка турбо, экстрасушка)

Усиленная сушка возможна за счет встроенного вентилятора, который позволяет быстро устранить водяной пар. В результате на посуде не остается разводов либо пятен, она блестит и отлично выглядит.

Также в посудомойках этого бренда используется экстрасушка. В этом случае речь идет о функции, которая нагревает воду для ополаскивания на 3–4 градуса больше, чем в базовой программе. После такого горячего ополаскивания посуда сохнет быстрее, но время самого мытья немного увеличивается.

Обратите внимание, что тип сушки зависит от выбранной модели посудомойки — в Hansa используются разные технологии.

Полная защита от протечек и перелива

Безопасность техники Hansa — это одно из неоспоримых преимуществ бренда. И тут используются разные технологии. Например, у новинок ZIM435TQ, ZIM655Q, ZWM655POW, ZWM615PQW и ZWM655PQW есть специальная защита от протечек Aquastop. Если датчик обнаружит протечку, то специальный клапан в заливном шланге сразу же перекроет воду. Это позволит избежать таких неприятностей, как затопление собственной квартиры или соседей снизу. А последнее, как мы понимаем, нередко приводит и к дополнительным тратам, и к ненужным ссорам.

Думая, какую посудомоечную машину выбрать, обязательно изучайте все функции, о которых сообщает производитель. Оценивайте их с точки зрения ваших привычек и потребностей — так вы сможете выбрать лучшее из доступных предложений.