Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2022
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21:36, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы

Особенности работы системы охлаждения Газелей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На автомобилях марки ГАЗель Некст и практически любой другой отечественного производства установлена жидкостная или водяная двухконтурная система охлаждения. Она обеспечивает понижение температуры мотора во время его работы до нормального состояния. В этом автомобиле таковым считается порог 80-85 градусов. Система представляет собой замкнутые контура. В них входят следующие элементы:

  • Радиатор ГАЗель, располагается, традиционно спереди сразу за декоративной решеткой.
  • Патрубки, соединяющие все части системы, начиная от расширительного бачка, заканчивая двигателем.
  • Помпа лопастная, приводимая во вращение ременным приводом от механизмов.
  • Термостат, который переключает контуры циркуляции при достижения второго температурного порога.

Движение жидкости по системе

При запуске двигателя помпа ГАЗели накачивает давление, проталкивая антифриз или тосол в систему. Этот агрегат находится под передней крышкой, где расположены приводные шестерни. Жидкость под создавшимся давлением нагнетается в отверстие в верхней полости блока цилиндров. Полости имеются возле каждого из цилиндров и между ними для более эффективного отбора тепла.

Далее, жидкость течет под давлением в ГБЦ. В ней изготовлены каналы для охлаждения в перемычках между клапанами и в районе форсунок. Затем она течет на выход из блока и в термостат. Он сработает только тогда, когда температура тосола поднимется до 80-85 градусов, таким образом, замыкается малый контур и вода попадает обратно на вход насоса в обход радиатора через перепускной патрубок.

При достижении температуры значения открытия термостата, она начинает течь на радиатор ГАЗель, который обдувается вентилятором. Остывшая в нем вода направляется обратно на вход водяного насоса и контур замыкается. Встроенный термостат с биметаллической пружиной спроектирован на поддержание рабочей температуры ДВС на уровне 82-95 градусов.

Радиатор

Производитель использует трубчато-ленточный радиатор, у которого применены пластмассовые бачки по бокам. Трубка пронизывает бачки, обеспечивая тепловой обмен и циркуляцию по системе. Применяется специальный полимерный материал, который не боится коррозии и кислотных разложений даже в процессе длительного воздействия такой негативной среды.

Слив антифриза или тосола осуществляется через специальную сливную пробку. Она находится в правом бачке в нижней его части. Обеспечивается циркуляция жидкости через патрубок радиатора на ГАЗель из теплообменника в двигатель, который зафиксирован хомутами.

Расширительный бачок

В системе охлаждение имеется расширительный бачок. Он изготовлен из упругого пластика и обеспечивает температурное расширение среды при ее нагреве, что является обязательным термофизическим процессом. Для контроля уровня и состояния системы в целом на бачке есть отметины MIN и MAX.

Так как в процессе работы жидкость нагревается и внутри могут скапливаться газы, в крышке расширительного бачка установлен автоматический выпускной клапан. Он сам откроется и спустит часть давления. Он сработает только в тот момент, когда система закипит и нагреется до 120 градусов.

Термостат

В устройстве системы охлаждения используется механический термостат с биметаллической пружиной. При нагреве она сжимается и автоматически открывает тарельчатый клапан, пропуская через себя горячую жидкость. По мере ее остывания пружина сжимается и понемногу закрывается, тем самым, независимо регулируя ее поток в системе через радиатор. Клапан закрыт до температуры 82 градуса, открыт – 95 градусов.

Обдувается радиатор крыльчаткой, закрепленной на вискомуфте. В этом автомобиле нет электрического мотора, который приводил бы во вращение винт. Это происходит автоматически во время его работы, то есть, он вращается постоянно. Фиксируется винт на муфте при помощи 4 винтов. Скорость вращения меняется плавно за счет жидкостно-фрикционной муфты. Интенсивность вращения зависит от скорости потока воздуха, поступающего внутрь подкапотного пространства через радиатор.

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