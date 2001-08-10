Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На автомобилях марки ГАЗель Некст и практически любой другой отечественного производства установлена жидкостная или водяная двухконтурная система охлаждения. Она обеспечивает понижение температуры мотора во время его работы до нормального состояния. В этом автомобиле таковым считается порог 80-85 градусов. Система представляет собой замкнутые контура. В них входят следующие элементы:

Радиатор ГАЗель, располагается, традиционно спереди сразу за декоративной решеткой.

Патрубки, соединяющие все части системы, начиная от расширительного бачка, заканчивая двигателем.

Помпа лопастная, приводимая во вращение ременным приводом от механизмов.

Термостат, который переключает контуры циркуляции при достижения второго температурного порога.

Движение жидкости по системе

При запуске двигателя помпа ГАЗели накачивает давление, проталкивая антифриз или тосол в систему. Этот агрегат находится под передней крышкой, где расположены приводные шестерни. Жидкость под создавшимся давлением нагнетается в отверстие в верхней полости блока цилиндров. Полости имеются возле каждого из цилиндров и между ними для более эффективного отбора тепла.

Далее, жидкость течет под давлением в ГБЦ. В ней изготовлены каналы для охлаждения в перемычках между клапанами и в районе форсунок. Затем она течет на выход из блока и в термостат. Он сработает только тогда, когда температура тосола поднимется до 80-85 градусов, таким образом, замыкается малый контур и вода попадает обратно на вход насоса в обход радиатора через перепускной патрубок.

При достижении температуры значения открытия термостата, она начинает течь на радиатор ГАЗель, который обдувается вентилятором. Остывшая в нем вода направляется обратно на вход водяного насоса и контур замыкается. Встроенный термостат с биметаллической пружиной спроектирован на поддержание рабочей температуры ДВС на уровне 82-95 градусов.

Радиатор

Производитель использует трубчато-ленточный радиатор, у которого применены пластмассовые бачки по бокам. Трубка пронизывает бачки, обеспечивая тепловой обмен и циркуляцию по системе. Применяется специальный полимерный материал, который не боится коррозии и кислотных разложений даже в процессе длительного воздействия такой негативной среды.

Слив антифриза или тосола осуществляется через специальную сливную пробку. Она находится в правом бачке в нижней его части. Обеспечивается циркуляция жидкости через патрубок радиатора на ГАЗель из теплообменника в двигатель, который зафиксирован хомутами.

Расширительный бачок

В системе охлаждение имеется расширительный бачок. Он изготовлен из упругого пластика и обеспечивает температурное расширение среды при ее нагреве, что является обязательным термофизическим процессом. Для контроля уровня и состояния системы в целом на бачке есть отметины MIN и MAX.

Так как в процессе работы жидкость нагревается и внутри могут скапливаться газы, в крышке расширительного бачка установлен автоматический выпускной клапан. Он сам откроется и спустит часть давления. Он сработает только в тот момент, когда система закипит и нагреется до 120 градусов.

Термостат

В устройстве системы охлаждения используется механический термостат с биметаллической пружиной. При нагреве она сжимается и автоматически открывает тарельчатый клапан, пропуская через себя горячую жидкость. По мере ее остывания пружина сжимается и понемногу закрывается, тем самым, независимо регулируя ее поток в системе через радиатор. Клапан закрыт до температуры 82 градуса, открыт – 95 градусов.

Обдувается радиатор крыльчаткой, закрепленной на вискомуфте. В этом автомобиле нет электрического мотора, который приводил бы во вращение винт. Это происходит автоматически во время его работы, то есть, он вращается постоянно. Фиксируется винт на муфте при помощи 4 винтов. Скорость вращения меняется плавно за счет жидкостно-фрикционной муфты. Интенсивность вращения зависит от скорости потока воздуха, поступающего внутрь подкапотного пространства через радиатор.