Диплом специалиста в области ритуальных услуг — как получить образование дистанционно?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Похоронное дело — востребованная специальность, которая отличается стабильным заработком. Для работы в сфере ритуальных услуг сегодня обязательно нужно иметь соответствующую квалификацию. Требования к образованию и компетенциям специалистов прописаны в профстандартах, поэтому без диплома устроиться в ритуальную организацию не получится.

Как получить образование по похоронному делу?

Наиболее быстрым и недорогом способом обучения является профессиональная переподготовка по ритуальным услугам. Такое образование стоит дешевле, чем традиционное обучение в вузе или ссузе. При этом в обоих случаях специалисты получают диплом, позволяющий официально устроиться в область похоронного дела.

Преимущества переподготовки

Главное достоинство курсов — короткие сроки обучения. Переподготовка длится от 250 часов или от 1,5 месяцев занятий. Однако существует ограничение на возможность прохождения курсов. Обучение проводится на база уже имеющегося у специалиста образования, поэтому до курсов нужно иметь диплом по любой профессии. Благодаря наличию базовой специальности, не придется заново изучать общие дисциплины. Достаточно освоить профильные темы, необходимые для работы.

Другими преимуществами переподготовки являются:

широкий выбор профилей обучения;

можно пройти курсы полностью дистанционно;

возможность заказать персональную программу и так далее.

Онлайн-обучение сегодня официально закреплено в 273-ФЗ, поэтому удаленная переподготовка полностью законна. Более того, современные технологии позволяют добиться качества обучения через интернет не хуже очного.

Итоговый документ

После переподготовки специалисты получают диплом установленного образца. От документа после традиционного обучения в вузе/ссузе он отличается только типом печать. В госучреждениях она гербовая, в центрах ДПО — печать организации. Однако по современным требованиям даже вузы после переподготовки выдают только дипломы установленного образца, а в документе не указывается формат обучения (очный или дистанционный).

Где лучше пройти переподготовку?

Выбор учебного заведения зависит только от решения специалиста. Если есть время и деньги, можно пройти очное обучение в госучреждении. При выборе центра ДПО вы сможете заказать персональную программу переподготовки и указать собственные требования к учебному процессу.