Горячий нос у собаки: причины и опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собачий нос уникален. В нем содержатся особые железы, которые вырабатывают нюх, сильную чувствительность к запаху. Нос животного способен отличить различные колебания и движения воздуха. Нормой для животного считается мокрый, холодный нос. Это показатель отличного здорового состояния. Но бывают случаи, когда хозяин, притронувшись к питомцу, замечает, что его орган дыхания стал сухим и горячим, соответственно в организме происходят отклонения, которые нужно распознать.

Общее незначительное недомогание.

Иногда поводов для беспокойства не имеется. Среди собаководов есть мнение, что сухость не может являться сразу признаком серьезного заболевания. Если нет обстоятельств, при которых бы собака заболела, то теплый собачий нос может говорить о следующем:

- перегрев на солнце, если была длительная прогулка на свежем воздухе;

- кратковременное обезвоживание;

- склонность организма к такому состоянию;

- состояние после сна.

Симптом пройдет через некоторое время, если обеспечить собаке прохладное место, дать выпить оды, покорить или предоставить возможность побегать и поиграть. Если температура не спадает, то нужно наблюдать за питомцем, чтобы обнаружить предпосылки более существенных проблем со здоровьем.

Простудные заболевания.

Если накануне была прогулка в холодное время, под дождем, то можно считать, что горячий нос говорит о вирусе и повышении температуры тела. Дополнительно появляются симптомы:

- отсутствие аппетита;

- диарея;

- вялость, не игривость, сонное состояние;

- из носа течет слизь, собака начинает кашлять;

- возможно чесание ушей (воспаление лимфоузлов).

При имеющейся возможности нужно измерить температуру тела животного с помощью градусника ректальным способом. Если градусник покажет превышение нормы 39 градусов, питомца нужно доставить к ветеринару для обследования.

Аллергические реакции.

Иногда горячий и сухой нос символизирует об аллергическом реагенте в крови. Угадать от чего у любимца может появиться аллергия невозможно. Так ее причинами могут быть растения, дикие цветы и травы, шерстяная ткань подстилки. Может собака вдохнула какие-либо бытовые химические вещества или чистящие средства. Безусловно не исключается такая реакция на пищевую аллергию. В этом случае рекомендуется на время уменьшить либо порции корма, либо его режим. Давать обильное питье. Дополнительно появятся слезотечение, обильное слюноотделение, зуд нервозность поведения. Если в течение двух дней симптомы не проходят, то стоит обратиться в ветеринарную клинику.

Опасные инфекционные заболевания.

Если животному не ставили противовирусную вакцину, то его организм станет легко доступным для этой инфекции. Горячий нос, рвота, жидкий стул, слабость суставов, судороги и неподвижность могут говорить о заражении опасными и смертельными заболеваниями, такими как чумка, бешенство. При обнаружении таких дополнительных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Для обеспечения безопасности, на собаку стоит надеть намордник во избежание укусов.

Пузырчатка.

При наличии температуры тела четвероного друга нужно осмотреть состояние носа. Если заметны изменения в виде небольших пузырчатых волдырей, то это является признаком заболевания — пузырчатка. Это болезнь иммунной системы организма собаки. Смертельной опасности недуг не несет. При подтверждении диагноза лечащий ветеринар назначает витамины для поддержания иммунитета. Однако в этот период животное подвержено заражению любым заболеванием, как простудным, так и инфекционным.

Таким образом, обнаружив у собаки горячий нос, сопровождающийся сухостью, общим недомоганием, рвотой или расстройством пищеварения, необходимо в первые два дня обратиться к специалисту. Поскольку такие симптомы чаще символизируют о наличии серьезных заболеваний, которые важно обнаружить начальной стадии и вылечить.

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