13:39, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Виды и преимущества промышленных шредеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Если на предприятии, работающем с полимерами, важно обеспечить быстрое и качественное измельчение материалов с крупными размерами, то стоит использовать промышленный шредер, который:
пригодится для предварительного измельчения сырья и получения конечной продукции;
сможет работать с пленками, деревом, трубами, покрышками, канистрами и ТБО;
обеспечит непрерывный рабочий процесс за счет своей прочности и износостойкости.
Есть два вида шредеров:
Одновальные. У агрегата несколько десятков компактных ножей, у каждого по четыре острых лезвия, которые быстро вращаются на роторе. Он измельчает бочки из пластика, трубы, пленки и другое похожее сырье. Ножи во время работы шредера переворачивают другой гранью, что продлевает их срок службы.
Двухвальные. Устройство передает усилие сразу на несколько вращающихся валов, каждый из которых сминает и разрывает материал. Это более мощное оборудование, способное быстро и тщательно измельчать кирпичи, доски, автопокрышки, тюки пленки и т.д. У измельченного сырья крупная фракция.
Что же выбрать? Если однороторный шредер измельчает отходы большей толщины, то двухроторный захватывает сырье крюками, которые движутся навстречу друг другу, а затем разрезает его острыми дисками.
По каким критериям подбирать шредер?
При покупке этого агрегата важно обратить внимание на его основные параметры:
Мощность двигателя. Для крупного предприятии нужно более производительное оборудование.
Ширина ротора и размер загрузочного окна. Под эти параметры подбирается тип сырья.
Тип ножей и сырья, размер получаемой фракции. Тут тоже все зависит от специализации.
Теоретически любой шредер можно включить в линию переработки полимеров и получить более функциональное и мощное оборудование для решения широкого спектра задач. Но если предприятие специализируется на узких типах операций, то важно подбирать агрегат более прицельно, только с консультацией специалиста компании-производителя.
Где лучшие шредеры?
На специализированных сайтах. Например, на сайте stankoplimer.ru предлагают различные модели этих устройств с убедительными преимуществами:
Острые ножи из износостойкой легированной стали HARDOX, срок службы у них в 5 раз выше, чем у ножей, которые производят компании-конкуренты.
Защита от перегрузок. Шредер сможет стабильно работать даже в течение длительного времени и не выйдет из строя раньше заявленного производителем срока.
Удобство обслуживания и гарантия 12 месяцев. Установить, настроить и эксплуатировать агрегаты несложно, длительное обучение персонала и навыки не нужны.
Подобрать шредер с нужными параметрами поможет менеджер компании, который подробно ответит на вопросы и расскажет об особенностях всех представленных на сайте моделей.
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Разнообразные статьи на актуальные темы
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