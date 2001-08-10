Виды и преимущества промышленных шредеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Если на предприятии, работающем с полимерами, важно обеспечить быстрое и качественное измельчение материалов с крупными размерами, то стоит использовать промышленный шредер, который:

пригодится для предварительного измельчения сырья и получения конечной продукции;

сможет работать с пленками, деревом, трубами, покрышками, канистрами и ТБО;

обеспечит непрерывный рабочий процесс за счет своей прочности и износостойкости.

Есть два вида шредеров:

Одновальные. У агрегата несколько десятков компактных ножей, у каждого по четыре острых лезвия, которые быстро вращаются на роторе. Он измельчает бочки из пластика, трубы, пленки и другое похожее сырье. Ножи во время работы шредера переворачивают другой гранью, что продлевает их срок службы.

Двухвальные. Устройство передает усилие сразу на несколько вращающихся валов, каждый из которых сминает и разрывает материал. Это более мощное оборудование, способное быстро и тщательно измельчать кирпичи, доски, автопокрышки, тюки пленки и т.д. У измельченного сырья крупная фракция.

Что же выбрать? Если однороторный шредер измельчает отходы большей толщины, то двухроторный захватывает сырье крюками, которые движутся навстречу друг другу, а затем разрезает его острыми дисками.

По каким критериям подбирать шредер?

При покупке этого агрегата важно обратить внимание на его основные параметры:

Мощность двигателя. Для крупного предприятии нужно более производительное оборудование. Ширина ротора и размер загрузочного окна. Под эти параметры подбирается тип сырья. Тип ножей и сырья, размер получаемой фракции. Тут тоже все зависит от специализации.

Теоретически любой шредер можно включить в линию переработки полимеров и получить более функциональное и мощное оборудование для решения широкого спектра задач. Но если предприятие специализируется на узких типах операций, то важно подбирать агрегат более прицельно, только с консультацией специалиста компании-производителя.

Где лучшие шредеры?

На специализированных сайтах. Например, на сайте stankoplimer.ru предлагают различные модели этих устройств с убедительными преимуществами:

Острые ножи из износостойкой легированной стали HARDOX, срок службы у них в 5 раз выше, чем у ножей, которые производят компании-конкуренты.

Защита от перегрузок. Шредер сможет стабильно работать даже в течение длительного времени и не выйдет из строя раньше заявленного производителем срока.

Удобство обслуживания и гарантия 12 месяцев. Установить, настроить и эксплуатировать агрегаты несложно, длительное обучение персонала и навыки не нужны.

Подобрать шредер с нужными параметрами поможет менеджер компании, который подробно ответит на вопросы и расскажет об особенностях всех представленных на сайте моделей.