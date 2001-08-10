Юбка из натурального льна
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Уже сотни лет лен не теряет своей популярности у прекрасных дам. Даже в XXI веке, когда промышленность предлагает десятки вариантов современных синтетических тканей, большинство дам выбирает дышащие и стильные юбки из льняной ткани, разнообразие которых представлено по ссылке https://njen-linen.com/catalog/odezhda/zhenskaya/yubki/.
С чем носить юбку изо льна
Натуральный лен, из которого шьют целые коллекции одежды для мужчин, женщин и детей, — это прочный, износостойкий материал, за которым очень легко ухаживать. Льняные вещи достаточно постирать при температуре 30-40 градусов, они снова станут как новые. Одежда изо льна отлично смотрится в отглаженном состоянии и имеет особый шарм, будучи смятой.
Льняные юбки — это всегда натуральность, некая свобода и близость к природе, это как глоток свежего воздуха в жаркий летний день, ощущение легкости и прохлады.
В ассортименте изготовителей представлено такое разнообразие расцветок и форм, что порой возникает вопрос — а с чем носить юбку изо льна и когда уместна эта одежда.
Большинство женщин уверены, что лен — это прерогатива лета, моря, морского бриза и всего остального, что связано с отдыхом. Однако юбку средней длины и макси вполне можно носить весной и осенью, дополнив образ легким ажурным свитером, жакетом или короткой джинсовой курткой.
А вот короткие юбки изо льна на самом деле лучше оставить для летнего сезона и носить только стройным девочкам и девушкам, сочетая с топами, рубашками и футболками из разных материалов.
Изделия средней длины очень актуальны в городской моде. Узкие строгие юбки-карандаши хороши в офисе, в них нежарко, очень комфортно, а выглядят они ничем не хуже моделей из костюмной ткани. Главное, правильно дополнить образ. Если речь идет про офис, нужен жакет, блуза или рубашка. Для прогулок по парку или похода в летнее кафе можно надеть юбку с однотонной футболкой. Так гладкая ткань верха оттенит грубоватую структуру льна и сделает образ нарочито небрежным и поэтому стильным.
Длинные юбки — любовь многих почитательниц женственности и образа в стиле бохо. Такой предмет гардероба дает максимальный полет для фантазии и творчества. Стоит надеть длинную юбку с жакетом, и вполне можно отправиться в кино или на выставку. Джинсовка или кожаная косуха превратит девушку в представительницу творческой тусовки, особенно если образ дополнен грубыми ботинками, сумкой-мешком или рюкзаком.
Тонкая блузка, скомбинированная с длинной юбкой, способна превратить обладательницу в этакую тургеневскую барышню, а кофта-разлетайка поможет создать более расслабленный образ.
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