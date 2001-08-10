Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В процессе работы с кофемашиной периодически могут возникать проблемы. К примеру, аппарат перестал включаться или стала протекать вода. В данной статье мы собрали небольшие рекомендации для начинающих бариста.

Основные неисправности профессиональных кофемашин

Из группы не течет вода . При нажатие на кнопку, насос включается, однако в чашку ничего не вытекает. Манометр показывает показатель "0". Кофемашина издает звуки, но вместо воды идет пар. Как исправить: Если кофейный аппарат подключен к централизованному водоснабжению, то необходимо убедиться что шланг подачи воды не закручен, в целостности и не перегнут. Удостоверьтесь что в емкости достаточное количество воды.

. При нажатие на кнопку, насос включается, однако в чашку ничего не вытекает. Манометр показывает показатель "0". Кофемашина издает звуки, но вместо воды идет пар. Как исправить: После включения и нагрева кофемашины, паровой кран не подает па р. При включении парового крана, давление резко падает в бойлере. Через несколько минут кофемашина достигает рабочего состояния. Как исправить Вы можете исправить данную проблему только временно, в дальнейшем вам необходимо обратиться к специалистам. При включении аппарата нужно сразу же открыть паровой кран для выравнивания давления.

р. При включении парового крана, давление резко падает в бойлере. Через несколько минут кофемашина достигает рабочего состояния. Как исправить Под кофемашиной появляется вода . Бариста после окончания смены может заметить под оборудование воду, иногда со следами кофе. Почему это происходит? Это может произойти, если засорился сливной коллектор или дренажный шланг. Как исправить Удостоверьтесь, что коллектор сливной не заполнен водой. При необходимости слейте лишнюю воду. Проверьте состояние дренажного шланга: он не должен изгибаться, скручиваться и пережиматься. Убедитесь, что в коллекторе отсутствуют посторонние предметы.

. Бариста после окончания смены может заметить под оборудование воду, иногда со следами кофе. Почему это происходит? Это может произойти, если засорился сливной коллектор или дренажный шланг. Как исправить Течет вода из под холдера . Во время приготовления кофе из под холдера может просачиваться вода. Как исправить Необходимости прочистить прокладки в группе от остатков кофе. Если это не помогло, то обращайтесь к специалисту.

. Во время приготовления кофе из под холдера может просачиваться вода. Как исправить Кофемашина не включается. Как исправить Удостоверьтесь, что кнопка "Включения" расположена в правильном положение. Удостоверьтесь, что вилка эспрессо-машина вставлена в розетку.

Как исправить Не отображается уровнь воды . Кофемашина не отображает уровень воды, когда резервуар заполнен. Вероятнее всего причина кроектся в засоренном поплавке, придавлен или забит посторонним предметом. Как исправить Рекомендуется тщательно прочистить поплавок, разобрать всю конструкцию датчика и просушить все детали.

. Кофемашина не отображает уровень воды, когда резервуар заполнен. Вероятнее всего причина кроектся в засоренном поплавке, придавлен или забит посторонним предметом. Как исправить Кофемашина отказывается молоть кофе . Необходимо проверить наличия кофейных зерен в кофейном аппарате. Как исправить Если контейнер заполнен кофейным зернами, то его необходимо высыпать и почистить от остатком при помощи пылесосов. Затем заново заполнить, но только новым сортом кофе. Бывают случаи когда кофейные зерна слишком масляные из-за чего кофемашина не справляется с их помолом.

. Необходимо проверить наличия кофейных зерен в кофейном аппарате. Как исправить

Подведем итоги

Мы привели основные неисправности профессиональных кофемашин и дали рекомендации по их устранению. Самая главная рекомендация - при поломки обратитесь в специализированный сервисный центр.

Ремонт кофемашины потребуется, если вы заметили следующие признаки:

кофемашина работает с задержкой;

при прикосновении корпуса, он пробивает током;

протекает эспрессо-машина;

кофе медленно готовиться;

кофемашине переливает или не доливает жидкость;

кофе готовиться с горьковатым вкусом;

кофемолка издает громкий шум;

и многое другое.

Своевременное обслуживание профессиональной кофемашины обеспечивает долговременную эксплуатацию и беспрерывную работу. Профилактика, чистка и общая проверка работоспособности поможет снизить риск поломки. Давайте же обсудим на что стоит обратить внимание.

Рекомендации по уходу за профессиональной кофемашиной

Для приготовления кофейного напитка используйте фильтрованную или бутилированную воду. Если будете применять водопроводную воду, то в скором времени это приведет к образованию накипи и известковому налеты на внутренних частях кофейного оборудования, что в дальнейшем приводит к дорогостоящему ремонту.

Частые перебои в электросетях приводят к поломки оборудования. Чтобы избежать данной проблемы приобретайте бесперебойник.

Каждая запчасть в кофемашине имеет свой срок годности и от длительной эксплуатации изнашивается. Поэтому время от времени придется менять детали.

Своевременная чистка и обслуживание кофемашины поможет продлить срок службы вашего оборудования. Каждый производитель кофемашины упоминает это в своей инструкции. Обязательно прочтите руководство по эксплуатации кофемашины и приобретите специализированные средства для очистки от накипи и кофейных масел.

Декальцинация. Декальцинацией называется процесс очистки кофейного аппарата от накипи и налета. Часть минералов при нагреве воды оседает на внутренних запчастях кофемашины. Постепенно соли калия накапливаются и затвердевают в слои. Для устранения используют специальные средства.

Если вы не будете своевременно и правильно ухаживать за кофемашиной, то его узлы станут функционировать неправильно, из-за засоров не нагреется вода до необходимой температуры, испортится вкус напитка. Вы ведь не желаете пить горький или жидкий кофе?

Если вы не в состоянии устранить поломку самостоятельно, то рекомендуем вам обратиться в специализированный сервис по ремонту кофемашин - https://kofevspb.ru/. Компания осуществляет ремонт различных марок: Saeco, Jura, Nivona, Bosch (https://kofevspb.ru/brands/avtomaticheskie-kofemashiny/bosch/), Siemens, Miele, Krups, Philips (https://kofevspb.ru/brands/avtomaticheskie-kofemashiny/philips/) и так далее.