Сахалинцев приглашают на IV Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
IV Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду пройдёт в Южно-Сахалинске с 28 по 30 марта, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Масштабные соревнования, которые соберут сильнейших спортсменов, представляющих Россию, Белоруссию, Армению, Эквадор, Аргентину и Кубу, состоятся с 28 по 30 марта в стенах Центра водных видов спорта «Волна». Вход для зрителей свободный.
Столь крупные соревнования по этому виду спорта пройдут впервые не только в Сахалинской области, но и на территории всей страны за Уралом. Расписание соревнований:
28 МАРТА
10:00. Предварительные прыжки (муж., трамплин 3 м)
11:30. Предварительные прыжки (жен., вышка 10 м)
16:00. Финал (муж., трамплин 3 м)
17:10. Церемония открытия IV Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду
18:00. Финал (жен., вышка 10 м)
18:45. Финал (муж., синхрон, вышка 10 м)
29 МАРТА
10:00. Предварительные прыжки (жен., трамплин 3 м)
11:30. Предварительные прыжки (муж., вышка 10 м)
16:00. Финал (жен., трамплин 3 м)
17:20. Финал (муж., вышка 10 м)
18:30. Финал (жен., синхрон, вышка 10 м)
30 МАРТА
11:00. Финал (жен., синхрон, трамплин 3 м)
12:30. Финал (муж., синхрон, трамплин 3 м)
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