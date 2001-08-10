Сахалинцев приглашают на IV Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

IV Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду пройдёт в Южно-Сахалинске с 28 по 30 марта, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Масштабные соревнования, которые соберут сильнейших спортсменов, представляющих Россию, Белоруссию, Армению, Эквадор, Аргентину и Кубу, состоятся с 28 по 30 марта в стенах Центра водных видов спорта «Волна». Вход для зрителей свободный.

Столь крупные соревнования по этому виду спорта пройдут впервые не только в Сахалинской области, но и на территории всей страны за Уралом. Расписание соревнований:

28 МАРТА

10:00. Предварительные прыжки (муж., трамплин 3 м)

11:30. Предварительные прыжки (жен., вышка 10 м)

16:00. Финал (муж., трамплин 3 м)

17:10. Церемония открытия IV Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду

18:00. Финал (жен., вышка 10 м)

18:45. Финал (муж., синхрон, вышка 10 м)

29 МАРТА

10:00. Предварительные прыжки (жен., трамплин 3 м)

11:30. Предварительные прыжки (муж., вышка 10 м)

16:00. Финал (жен., трамплин 3 м)

17:20. Финал (муж., вышка 10 м)

18:30. Финал (жен., синхрон, вышка 10 м)

30 МАРТА

11:00. Финал (жен., синхрон, трамплин 3 м)

12:30. Финал (муж., синхрон, трамплин 3 м)