Юные сахалинцы вступили в борьбу за награды областного первенства по баскетболу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первенство Сахалинской области по баскетболу среди юношей и девушек до 15 лет стартовало в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
За звание сильнейших на паркете Учебно-тренировочного центра «Восток» борются 11 команд, представляющих Корсаков, Невельск, Долинск, Оху и областной центр.
- Опыт у ребят достаточно богатый как на школьном уровне, так и на региональном. Игра приобретает достаточно зрелищный характер, - рассказал главный судья областных соревнований по баскетболу Василий Воронич. – На этих соревнованиях мы отмечаем перспективных спортсменов из всех муниципалитетов. которые к нам приезжают. По итогу из них сформируем сборную команду, которая в дальнейшем будет выступать за пределами нашего региона.
Первый матч между командами «Южно-Сахалинск 2009» и «Южно-Сахалинск 2010» получился захватывающим. Юноши двух противоборствующих сторон старались выкладываться на полную мощь, эффективно действовали в комбинациях, били точно в корзину из трёхочковой зоны. Но по итогу сильнее оказались баскетболисты 2010 года рождения. Счёт 53:31.
- Нам не хватало защиты, больше нужно было забивать из-под кольца в нападении, часто мы промахивались именно с ближней дистанции, не забивали штрафные. На этом турнире все серьёзные противники, лёгких матчей здесь не бывает, — отметил капитан команды «Южно-Сахалинск 2009» Александр Дорохин.
Имена лучших станут известны в субботу, 27 апреля. Поддержать спортсменов можно в основном зале Учебно-тренировочного центра «Восток». Ежедневно начало матчей в 10:00. Вход свободный.
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