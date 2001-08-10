Южно-сахалинских спортсменов приглашают на мастер-класс Олимпийского чемпиона Романа Власова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заслуженный мастер спорта России, двукратный Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Роман Власов поделится с южно-сахалинскими спортсменами секретами мастерства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Тренировка, включающая разминку и мастер-класс по борьбе, состоится 19 апреля на базе спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе (ул. Горького 7/1). Приглашаются все желающие. Сбор участников - в 16.30, начало мастер-класса в 17.00.

Роман Власов также расскажет о тонкостях борьбы, продемонстрирует свои коронные приемы и даст ценные советы юным спортсменам.

Отметим, это уже не первый визит олимпийского чемпиона в островную столицу. В августе 2023 года Ромaн Влaсов провел мастер-класс и замотивировал подрастающее поколение на достижения высоких побед.