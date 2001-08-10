Южно-сахалинских спортсменов приглашают на мастер-класс Олимпийского чемпиона Романа Власова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заслуженный мастер спорта России, двукратный Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Роман Власов поделится с южно-сахалинскими спортсменами секретами мастерства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Тренировка, включающая разминку и мастер-класс по борьбе, состоится 19 апреля на базе спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе (ул. Горького 7/1). Приглашаются все желающие. Сбор участников - в 16.30, начало мастер-класса в 17.00.
Роман Власов также расскажет о тонкостях борьбы, продемонстрирует свои коронные приемы и даст ценные советы юным спортсменам.
Отметим, это уже не первый визит олимпийского чемпиона в островную столицу. В августе 2023 года Ромaн Влaсов провел мастер-класс и замотивировал подрастающее поколение на достижения высоких побед.
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