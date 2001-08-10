Тихоокеанское
информационное агентство
18 Апреля 2024
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Южно-сахалинских спортсменов приглашают на мастер-класс Олимпийского чемпиона Романа Власова
11:12, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская область примет этап Кубка России по плаванию

Сахалинская область примет этап Кубка России по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск готовится принять третий этап Кубка России по плаванию. Он пройдет в бассейне областной спортшколы водных видов спорта 2 и 3 мая, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В состязаниях примут участие более 200 пловцов из 24 регионов страны, в их числе олимпийские призеры, чемпионы мира и Европы, чемпионы России - Евгения Чекунова, Светлана Чимрова, Кирилл Пригода, Иван Кожакин и другие. Спортсмены выступят во всех дисциплинах. Посмотреть на захватывающую борьбу за медали приглашаются все желающие.

Ежедневно начало состязаний в 10:00. Вход свободный.

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