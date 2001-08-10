На Камчатке опрокинулась лодка с рыбаками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рыбаки вышли на резиновой лодке в акваторию Авачинской бухты на Камчатке. В процессе путешествия лодка опрокинулась и мужчинам потребовалась помощь спасателей, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на управление МЧС России по Камчатскому краю.
В дежурный пост поступил сигнал с просьбой о помощи. Мужчины вышли в Авачинскую бухту на резиновой лодке. В какой-то момент их судно село на мель. Рыбаки попытались вернуть его на глубину, но лодка опрокинулась. Мужчина, который в это время был за рулём, оказался в воде, но успел залезть на лодку. Второй рыбак в момент происшествия не находился в судне, а наблюдал со стороны. После того как плавсредство перевернулось, наблюдавший мужчина смог добраться до так называемого «островка». Однако из-за прилива воды становилось всё больше.
По предварительным данным, второй рыбак получил сильное переохлаждение. Ему была оказана первая помощь. Другой мужчина тоже замёрз, но не так критично. По словам спасателей, на пострадавших в момент происшествия были спасательные жилеты.
Как сообщало ИА «Кам 24», 26 апреля камчатские спасатели также искали других рыбаков-экстремалов, уплывших на лодке в Охотское море. Для поисков привлекали авиацию и наземные группы.
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