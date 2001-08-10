Сахалинцев приглашают на гонки с препятствиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первый официальный чемпионат Сахалинской области по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров пройдёт в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Полоса представляет собой 100 метровку с 7-12 препятствиями, где спортсменам предстоит проверить себя на скорость, выносливость, ловкость и координацию.
Испытать себя может любой зарегистрированный участник в возрасте 18 лет и старше.
Мероприятие пройдёт на площадке лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» 5 мая. Начало в 9:00.
Формат состязаний – индивидуальный среди мужчин и женщин. Все участники получат уникальную медаль финишера.
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