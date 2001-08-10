Юные сахалинцы сразились за звание сильнейших баскетболистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Турнир по баскетболу памяти Ю.И. Карнаухова состоялся в Холмске. Соревнования прошли в третий раз и собрали четыре команды юношей 2007 г.р. и младше. За награды состязаний боролись «СШ г. Холмск», «СШ г. Невельск», «Флагман-1» и «Флагман-2» из Корсакова.

Первое место в турнире заняла команда «Флагман-1», обыгравшая «СШ г. Невельск» и «СШ г. Холмска» со счётом 64:34 и 76:52 соответственно. Холмские баскетболисты стали вторыми благодаря победе над ребятами из «Флагман-2» (65:41), которые завоевали бронзу.

Организаторы отметили самого ценного игрока турнира. Им стал баскетболист команды «Флагман-1» Иван Войнич. В дополнительном конкурсе трёхочковых бросков лучшим признан Александр Лобковский из «Флагман-2».