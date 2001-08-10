22 июля в Холмске состоится открытие традиционной парусной регаты "Паруса надежды"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 июля в Холмске состоится открытие традиционной парусной регаты «Паруса надежды». Участие в соревнованиях принимает более 50 яхтсменов из сахалинских школ в Холмске и Невельске, а также спортсмены из Хабаровского края. Партнером состязаний с 2021 года выступает компания «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», рассказали ТИА "Острова" в региональном минмпорте.
Торжественное открытие регаты состоится в 11.00 на территории отделения парусного спорта региональной спортивной школы олимпийского резерва летних видов спорта имени Эрика Комнацкого. Гонки яхт классов «Оптимист» и «Луч» стартуют в 12.00 и будут продолжаться несколько часов. Гонки также продолжатся 23 и 24 июля. 24 июля также запланирована церемония награждения победителей состязаний.
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