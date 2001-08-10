Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Минспортом России утвержден список организаций, осуществляющих спортивную подготовку и соответствующих условиям использования в наименованиях слова «олимпийский» (либо образованных на его основе слов и словосочетаний). В этот перечень вошло муниципальное спортивное учреждение из Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городскорй администрации.

Эксперты минспорта РФ рассмотрели документацию о функционировании южно-сахалинской спортивной школы по греко-римской борьбе за прошедшие 4 года, оценили необходимые показатели, провели анализ спортивных достижений. Статус школы «олимпийского» резерва муниципальное учреждение смогло подтвердить благодаря выполнению множества критериев, в числе которых - результативность спортсменов.

Согласно правилам, звание «олимпийской» присуждается учреждению на четыре года, когда среди воспитанников есть спортсмены, которые добились высоких результатов в олимпийских дисциплинах, а также являются членами сборных команд России.

Воспитанники спортивной школы по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска неоднократно становились призерами областных и федеральных соревнований.

- Ребята регулярно принимали участие и побеждали во всероссийских спортивных мероприятиях, первенствах РФ и чемпионатах. Пятеро наших тхэквондистов входили в состав сборной команды страны, что было одним из важных показателей для коллегии министерства спорта РФ при вынесении решения для подтверждения олимпийского статуса нашей школе. И тренерам, и ребятам предстоит много трудиться, чтобы оправдать статус и через четыре года снова его подтвердить, - комментирует директор СШОР по греко-римской борьбе Алексей Боженко.

Сегодня в стенах школы по греко-римской борьбе трудится 18 тренеров, которые обучают 597 спортсменов. В школе действуют три отделения: спортивной борьбы, тхэквондо и дзюдо.

В 2022 году трем спортсменам СШОР было присвоено звание мастера спорта России, 20 ребят стали кандидатами в мастера спорта; получено большое количество массовых разрядов. В настоящее время спортсмены готовятся для отбора и участия в первенстве РФ по всем видам спорта.