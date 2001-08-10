В Южно-Сахалинске прошли соревнования по пляжному волейболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялся первый этап региональных соревнований по пляжному волейболу. Он собрал практически всех сильнейших "пляжников" островного региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Пляжный волейбол (или бич-волей) пользуется в мире большой популярностью. Сахалин в этом плане не исключение.

- Эта игра очень демократична, а правила просты. В составе команды всего два человека. Причем, нет жёсткого деления на амплуа. Каждому приходится и нападать, и защищаться, - перечисляют плюсы участники соревнований.

В этом году погода не радует спортсменов рекордами ртутного столбика термометра. Однако это обстоятельство не помешало РОО «Сахалинская федерация волейбола» провести турнир.

Состязания прошли по так называемой усовершенствованной олимпийской системе. Она предполагает участие команды в турнире до двух поражений и является более объективной, чем олимпийская.

В мужском разряде лучше всех проявили себя Евгений Титов и Станислав Тулаев. Этот «тандем» уже четыре раза становился чемпионом области. Сейчас спортсмены вновь сделали серьезную заявку на итоговую победу.

На втором месте чемпионы островного региона 2017 года Олег Крюков и Никита Ивашечкин. Бронзовые призеры – Артем Курбатов и Антон Седов.

В женском турнире победили Анастасия Жарова и Екатерина Бронникова. Вторые призеры – Анита Бушуева и Елена Севрюкова. ТОП-3 замкнули Милана Стеренчук и Арина Щепанская.