Ветераны сахалинского волейбола заняли второе место на крупнейшем дальневосточном турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморском крае завершился традиционный ветеранский турнир по волейболу «Шмаковская весна». Это самые популярные соревнования среди ветеранов на Дальнем Востоке, которые проводятся с 1997 года, рассказали ТИА "Острова" в пресс-центр министерства спорта Сахалинской области.

В этот раз победителей и призеров определили в четырех возрастных группах (женщины "35+", мужчины "40+", "50+", "60+").

В составах команд выступали мастера спорта СССР и России, победители и призеры Всемирных игр ветеранов, участники первенства России среди ветеранов и многих других состязаний.

Островитяне были заявлены в двух возрастных группах. Женская команда заняла пятое место("35+"), а волейболисты в возрастной группе "50+" проявили себя более успешно.

- У нас было восемь команд, представлявших Амурскую и Сахалинскую области, Приморский и Хабаровский края. Сначала нас разделили на две подгруппы. Мы в своей подгруппе заняли первое место, выиграв матчи у "Динамо" из Благовещенска (2:0), Комсомольска-на-Амуре (2:1) и Лесозаводска (2:0), - рассказывает игрок островной команды Сергей Кирсанов.

В полуфинале сахалинцы одержали волевую победу над Уссурийском, проиграв первую партию (2:1).

В финале «Сахалин» соперничал с «Водоканалом» из Хабаровска. Игра завершилась победой хабаровчан, а сахалинские волейболисты третий раз подряд заняли второе место.

ТОП-3:

1. "Водоканал" (Хабаровск).

2. "Сахалин".

3. Комсомольск-на-Амуре.

Серебряными призерами дальневосточного турнира стали Георгий Никонов, Владимир Володько, Роман Хвостов, Игорь Стасюк, Виктор Лапко, Константин Приходько, Виталий Кондратенко, Павел Кочкадаев и Сергей Кирсанов.

- Георгий Никонов по решению судейской коллегии получил приз "Лучший игрок турнира", - подытожил Сергей Кирсанов.