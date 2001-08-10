Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский параспортсмен Алексей Бугаев завоевал серебро в супер-комбинации Чемпионата мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта. Горнолыжник представляет команду Москвы и сборную Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Чемпионат стартовал впервые и объединил соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, биатлону и сноуборду. Состязания проходят в Лиллехамере (Норвегия).

На пятый день соревнований спортсмен центра спортивной подготовки Сахалинской области Алексей Бугаев стал вторым (1:50.06), уступив победителю гонки из Франции Артуру Боше (1:49.22). А бронза досталась итальянцу Федерико Пелицари (1:54.17).

Отметим, это третья медаль Алексея в чемпионате. Ранее он завоевал серебро в супергиганте и бронзу в скоростном спуске.

Соревнования продлятся до 19 января.