Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2022
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12:32, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский параспортсмен Алексей Бугаев завоевал серебро в супер-комбинации Чемпионата мира

Сахалинский параспортсмен Алексей Бугаев завоевал серебро в супер-комбинации Чемпионата мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский параспортсмен Алексей Бугаев завоевал серебро в супер-комбинации Чемпионата мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта. Горнолыжник представляет команду Москвы и сборную Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Чемпионат стартовал впервые и объединил соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, биатлону и сноуборду. Состязания проходят в Лиллехамере (Норвегия). 

На пятый день соревнований спортсмен центра спортивной подготовки Сахалинской области Алексей Бугаев стал вторым (1:50.06), уступив победителю гонки из Франции Артуру Боше (1:49.22). А бронза досталась итальянцу Федерико Пелицари (1:54.17).

Отметим, это третья медаль Алексея в чемпионате. Ранее он завоевал серебро в супергиганте и бронзу в скоростном спуске.

Соревнования продлятся до 19 января.

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