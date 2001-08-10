Сахалинец пообещал присмотреть за квартирой знакомого, а потом обокрал его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России «Корсаковский» завершил расследование уголовного дела против 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище и с причинением значительного ущерба гражданину.

Из материалов дела следует, что ранее обвиняемый заключил устное соглашение со знакомым о проживании в его квартире в Корсакове с условием ухода за жильём и оплаты коммунальных услуг, пока хозяин живёт в Южно-Сахалинске.

За время проживания хозяин несколько раз приезжал в свою квартиру, где они вместе с обвиняемым распивали спиртные напитки. В один из таких дней между мужчинами возник конфликт: владелец стал высказывать фигуранту, что тот плохо ухаживает за квартирой, дома беспорядок, и попросил отдать ключи, покинуть квартиру и вернуть мобильный телефон, который давал ему в пользование. Фигурант отдал телефон и ушёл, но один из комплектов ключей оставил у себя.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, этой же ночью, когда владелец квартиры уснул, мужчина вернулся, открыл ключами дверь, незаметно забрал телефон и осмотрел рюкзак потерпевшего. Обыскав ранец, он вытащил из кошелька 20 000 рублей, после чего покинул квартиру, закрыв ключом входную дверь. Похищенные деньги потратил на личные нужды. Общая сумма материального ущерба составила 25 999 рублей.

Следствие завершено. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.