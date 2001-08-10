В Приморье ребенок провалился под лед и погиб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Яковлевка произошла трагедия: 7 февраля 2026 года вечером 11-летний мальчик погиб, провалившись под лед у водоема по улице Советской. По предварительной информации, ребенок ступил на непрочный лед и оказался в воде, из которой не смог выбраться самостоятельно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Прокуратура взяла под особый контроль ход расследования этого инцидента. Надзорное ведомство будет внимательно изучать все обстоятельства произошедшего и контролировать результаты процессуальной проверки.

В связи с этим происшествием прокуратура обращается к родителям с настоятельным призывом провести с детьми профилактические беседы. Важно еще раз напомнить детям о правилах безопасности и категорически запретить им выходить на лед, особенно в период неустойчивой погоды.