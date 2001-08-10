В Южно-Сахалинске пропала 15-летняя девочка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску следственного управления СК России по Сахалинской области проводится процессуальная проверка по факту безвестного отсутствия 15-летней Жбановой Елены Александровны, которая 6 февраля 2026 года ушла из дома по адресу г. Южно-Сахалинск ул. Ракетная д. 12 и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 170-175 см, светлые волосы, серо-зелёные глаза.

Была одета: серая короткая куртка, тёмные джинсы, чёрные ботинки, серая вязаная шапка. При себе мог быть рюкзак с изображением Соника.

Лиц, которым что-либо известно о месте нахождении несовершеннолетней или об обстоятельствах её исчезновения, просьба обратиться по тел.: 789-405, 789-782, 789-648, +7-914-744-23-32.