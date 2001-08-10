В Долинске ликвидировали пожар хозяйственной постройки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сообщение о пожаре по адресу г. Долинск, улица Парковая, 1, поступило в диспетчерскую службу Долинского пожарно-спасательного отряда 30 октября в 16:25. Через 3 минуты работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия. К этому времени на площади 2 кв. метра горела хоз. постройка.
Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 16:35, а в 16:46 пожар был полностью ликвидирован.
На пожар были привлечены работники пожарно-спасательной части № 23 г. Долинск.
Были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
