Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу в общежитии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
24-летний житель Южно-Сахалинска обратился в полицию с заявлением о краже денег из своей комнаты в общежитии. Оперативники быстро вышли на след подозреваемого - им оказался 28-летний сосед потерпевшего, который потратил все похищенные средства на покупку электроники.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 июля 2025 года. Злоумышленник воспользовался тем, что дверь в комнату была незаперта, а хозяин отсутствовал. Под предлогом поиска зарядного устройства он проник в помещение, где обнаружил и похитил 32 тысячи рублей, которые потерпевший откладывал на важные цели.
Уже на следующий день подозреваемый приобрел на украденные деньги новый ноутбук и рюкзак. Полицейские изъяли купленные вещи и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище). В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде, расследование продолжается.
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