В Южно-Курильске велосипедист столкнулся с автомобилем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 июля 2025 года в посёлке Южно-Курильск сотрудники пожарно-спасательной части №49 оперативно прибыли на место ДТП, где велосипедист получил травмы при столкновении с легковым автомобилем. Пожарные оказали первую медицинскую помощь пострадавшему до приезда бригады скорой помощи, что могло сыграть ключевую роль в стабилизации его состояния.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ, авария произошла в 17:43 на улице Гнечко, дом 4. В результате столкновения пострадал мужчина, управлявший электро-велосипедом. В 17:46, спустя всего три минуты после поступления сигнала, на место происшествия прибыл личный состав пожарно-спасательной части. Спасатели первыми оказались рядом с пострадавшим, поскольку опередили медиков, и сразу приступили к оказанию помощи.

Работники службы остановили кровотечение, наложили стерильные повязки и постоянно контролировали жизненные показатели велосипедиста. После прибытия бригады скорой помощи пожарные аккуратно переместили пострадавшего на носилки и передали врачам. Спасатели также убедились, что автомобиль больше не представляет угрозы для движения и окружающих, после чего вернулись в подразделение для дальнейшего несения службы.

Инцидент подчеркивает важность высокой оперативности и готовности пожарно-спасательных подразделений не только к тушению пожаров, но и к действиям в чрезвычайных ситуациях на дорогах. В условиях отдалённого островного региона, где время прибытия медиков может быть увеличено, участие спасателей в оказании первой помощи становится критически важным.