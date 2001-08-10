Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Томари возбудили уголовное дело по факту убийства в доме-интернате. По версии следствия, 58-летний мужчина нанес несколько ударов ножом своему сожителю после словесной ссоры, что привело к гибели потерпевшего.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, инцидент произошел утром 21 апреля 2025 года. Мужчина, находившийся в одной из комнат дома-интерната, вступил в конфликт с потерпевшим. На почве личной неприязни, возникшей из-за ссоры, он нанес не менее пяти ударов ножом в область грудной клетки и шеи. Потерпевший скончался на месте.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время они проводят следственные действия, чтобы собрать и закрепить доказательства. Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.