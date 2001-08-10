В Охе многодетная мать предстанет перед судом за незаконное получение более 1,5 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городскому округу "Охинский" завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летней многодетной матери из города Охи, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат на сумму более 1,5 миллиона рублей. По версии следствия, женщина предоставила подложные документы, чтобы продлить статус многодетной семьи и незаконно получить крупную единовременную выплату на жилье.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления МВД России, факт противоправной деятельности выявили сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции. В феврале 2024 года обвиняемая подала в учреждение соцобеспечения фиктивную справку о зачислении её совершеннолетнего сына в колледж. Эти действия позволили ей не только получить единовременную выплату в размере 1 млн 485 тысяч рублей, но и оформить ежемесячные пособия на содержание детей на общую сумму более 61 тысячи рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вина подсудимой будет доказана, ей грозит серьёзное наказание за мошенничество с использованием поддельных документов. Данное расследование демонстрирует усилия правоохранительных органов по выявлению и пресечению злоупотреблений в сфере социальных выплат.