Полиция Холмска задержала мошенника с фальшивой икрой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу обратился 44-летний местный житель с заявлением о мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснилось, 16 марта в торговом центре в Холмске к нему подошел неизвестный мужчина и предложил купить красную икру по выгодной цене. Потерпевший приобрел семь пол-литровых контейнеров, общей стоимостью 10 500 рублей. Однако, вернувшись домой и открыв контейнеры, он обнаружил, что икра была поддельной.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские оперативно установили личность и задержали 27-летнего жителя Приморья, который находился под надзором по месту жительства. Подозреваемый признался, что купил имитированную икру в одном из магазинов Южно-Сахалинска и решил продать её как настоящую.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Фигурант задержан в порядке ст. 91 УК РФ.