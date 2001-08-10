В Долинске спасли хозяина частного дома при тушении пожара

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информация о возгорании частного дома на улице Долинская, 9 поступила на диспетчерский пульт Долинского пожарно-спасательного отряда в 02 час. 26 мин. Сообщалось, что в доме может находиться человек, рассказали ТИА "Острова" в пресс- службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Работники пожарно-спасательного отряда прибыли на место происшествия в 02 час. 33 мин., к этому моменту открытым пламенем горел частный дом.

Первостепенно силы были брошены на поиск человека. После эвакуации пострадавшего на свежий воздух, двадцать девять минут потребовалось на локализацию пожара.

Возгорание ликвидировано в 10 часов 43 минуты.

Всего на тушении пожара было задействовано 7 человек личного состава и 3 единицы техники.

Погибших нет, спасён один человек, причины пожара устанавливаются.