Жительница Холмска арестована за уклонение от исполнения административного наказания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделении судебных приставов по Холмскому району находится исполнительное производство, возбужденное на основании постановления по делу об административном правонарушении в отношении холмчанки, о привлечении её к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

Согласно решению суда - женщине было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. Сахалинска должна была прибыть к месту отбывания наказания. Однако, в адрес судебного пристава-исполнителя от организации, куда была направлена должница для отбывания наказания, поступила информация о том, что женщина уклоняется от обязательных работ.

В связи с чем, судебный пристав-исполнитель составил на должницу административный протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Суд, рассмотрев административный материал в отношении жительницы портового города, назначил новое наказание в виде ареста на 1 сутки. Сахалинку доставили в изолятор временного содержания.

После того, как срок ареста подойдет к концу, женщина должна будет встать на учет в Центр занятости по г. Холмску и погасить задолженность по алиментам. В случае игнорирования судебного решения ей грозит возбуждение уголовного дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».