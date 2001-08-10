Житель Корсакова осужден за двойное убийство, совершенное более 18 лет назад
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора сахалинцу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух лиц), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
Предварительным следствием и судом установлено, что осужденный испытывал к двум потерпевшим личные неприязненные отношения, связанные с ранее произошедшими конфликтами в криминальной среде. В декабре 2005 года он встретился с мужчинами на участке автодороги сообщением город Корсаков – село Озерское. Находясь на обочине дороги, он произвел в каждого из них выстрелы из огнестрельного оружия.
Полагая, что смерть мужчин наступила на месте происшествия от произведенных выстрелов, он совместно со своим знакомым погрузил их тела в автомобиль. По указанию осужденного его знакомый поджёг транспортное средство.
Смерть одного из потерпевших наступила в результате огнестрельного ранения в голову, второго - в результате острого отравления угарным газом в условиях пожара в автомобиле.
После совершения преступления осужденный скрылся от органов следствия.
В 2023 году расследование уголовного дела было возобновлено. Следователями и следователями-криминалистами Следственного комитета Российской Федерации в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УУР УМВД России по Сахалинской области проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. По их результатам место нахождения злоумышленника было установлено, а также собраны достаточные доказательства, подтверждающие его причастность к совершенному преступлению.
Соучастник осужденного к уголовной ответственности не привлекался, в связи со смертью.
Приговором суда сахалинцу назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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