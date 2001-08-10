В Южно-Сахалинск установлен подозреваемый в краже велосипеда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 апреля 2024 года в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 39-летней местной жительницы о том, что у ее несовершеннолетнего сына украли велосипед стоимостью 15 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению кражи причастен 23-летний местный житель.
Как оказалось, сын потерпевшей рано утром поехал на велосипеде в школу и по дороге зашел в магазин, оставив велосипед около крыльца, не закрепив противоугонным тросом. А когда вышел, велосипеда не было на месте. В это время фигурант проходил мимо данного магазина и, увидев транспортное средство, похитил его. Покатавшись немного на детском велосипеде, фигурант бросил его в жилом секторе в Южно-Сахалинске.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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