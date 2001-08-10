На Сахалине сотрудники МЧС России сдали донорскую кровь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области провели сбор донорской крови. Мероприятие было приурочено к празднованию 375-летия Дня пожарной охраны, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В сборе приняли участие более 37 сотрудников островного чрезвычайного ведомства. Стоит отметить, что сотрудники МЧС России вносят свой вклад в поддержку тех, кто нуждается в донорской крови ежегодно, поэтому некоторые из них являются почётными донорами.

Перед началом процедуры сдачи крови все доноры прошли медицинское обследование в несколько этапов. У каждого сотрудника, допущенного к сдаче, медики брали по 450 мл крови. Таким образом, региональный банк крови пополнился почти на 17 литров.

«Основная задача сотрудников МЧС России — спасение человеческих жизней. Сданная донорская кровь помогает сохранить чьи-то жизни и здоровье. Спасатели и пожарные, выезжающие на дорожно-транспортные происшествия, пожары и другие чрезвычайные ситуации, где травмируются люди, лучше других знают, как порой необходима донорская кровь» - рассказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Максим Моисеев.

Сегодня сотрудники Главного управления МЧС России по Сахалинской области в очередной раз доказали, что они готовы протянуть руку помощи не только при ликвидации пожаров и происшествий, но и в любой другой жизненной ситуации.