Сахалинец незаконно прописал шестерых мигрантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участковыми уполномоченными ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» выявлено два факта нарушения миграционного законодательства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 35-летний местный житель, будучи собственником дома, расположенного в районе улицы Кавказской, в нарушение действующего законодательства, в сентябре 2022 года, находясь в помещении многофункционального центра, фиктивно зарегистрировал граждан Российской Федерации в количестве 6 человек, с указанием своего дома как места их постоянного пребывания. При дальнейшем разбирательстве полицейские выяснили, что намерений предоставить жилое помещение для пребывания данных лиц у фигуранта не было и по указанному адресу они никогда не проживали. Спустя два года, 27 марта 2024 года, он фиктивно зарегистрировал ещё одну гражданку России.

В отношении сахалинца возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ - фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.