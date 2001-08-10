МТС Travel рассказал, куда туристы поедут на майские праздники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сервисы МТС Travel и Bronevik.com проанализировали, куда россияне отправятся отдыхать в период майских выходных. Лидером по количеству бронирований туристического жилья внутри страны стал Санкт-Петербург.
В целом по стране спрос на отели и другие объекты размещения на майские праздники вырос на 20% год к году. В тройку лидеров по количеству бронирований внутри России, помимо Санкт-Петербурга, вошли Москва и Казань. Суммарно на эти три города приходится почти треть от всех бронирований на майские праздники, доля Санкт-Петербурга составляет 12%, Москвы и Казани – 10% и 7% от всех бронирований по стране соответственно.
ТОП городов для путешествий на майских праздниках, доля от всех бронирований по России:
Санкт-Петербург
12%
Москва
10%
Казань
7%
Нижний Новгород
5%
Калининград
4%
Сочи, Волгоград
по 3%
Тула, Ярославль
по 2%
Махачкала
1%
Среди зарубежных направлений самыми популярными для поездок на майские праздники оказались Беларусь, Турция, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд.
Методика
Проанализированы бронирования по России и за рубежом в период выходных и предпраздничных дней в связи с двумя государственными праздниками в 2023 и 2024 года.
О МТС Travel
МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».
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