На Камчатке подрядчик, строивший проезд, подозревается в мошенничестве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предпринимателя из Петропавловска-Камчатского подозревают в мошенничестве при выполнении контракта. По версии следствия, при ремонте дороги он сэкономил в свою пользу более 800 тысяч рублей, сообщает ИА "Кам 24", со ссылкой на управление МВД по Камчатскому краю.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ведомства установили, что 41-летний мужчина, индивидуальный предприниматель заключил контракт с одним из муниципальных учреждений Петропавловска-Камчатского. По условиям договора, бизнесмен должен был отремонтировать проезд по улице Чавычная. За это заказчик заплатил более 3 000 000 рублей.

По данным следствия, при сдаче объекта подозреваемый предоставил документы с недостоверными сведениями – уменьшил данные по фактическому объему выполненных работ. Ущерб, причинённый учреждению, превысил 800 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 (мошенничество). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. До суда предпринимателя отпустили под подписку о невыезде.