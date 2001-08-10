На Камчатке подрядчик, строивший проезд, подозревается в мошенничестве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Предпринимателя из Петропавловска-Камчатского подозревают в мошенничестве при выполнении контракта. По версии следствия, при ремонте дороги он сэкономил в свою пользу более 800 тысяч рублей, сообщает ИА "Кам 24", со ссылкой на управление МВД по Камчатскому краю.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники ведомства установили, что 41-летний мужчина, индивидуальный предприниматель заключил контракт с одним из муниципальных учреждений Петропавловска-Камчатского. По условиям договора, бизнесмен должен был отремонтировать проезд по улице Чавычная. За это заказчик заплатил более 3 000 000 рублей.
По данным следствия, при сдаче объекта подозреваемый предоставил документы с недостоверными сведениями – уменьшил данные по фактическому объему выполненных работ. Ущерб, причинённый учреждению, превысил 800 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 (мошенничество). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. До суда предпринимателя отпустили под подписку о невыезде.
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