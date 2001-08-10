Два сахалинца поссорились во время застолья и один из них воткнул нож в шею другому

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении 49-летнего томаринца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, подозреваемый совместно с потерпевшим находясь в квартире дома, расположенного на ул. Юбилейной г. Томари распивали спиртные напитки. В ходе употребления алкоголя у мужчин на почве ревности произошла ссора, в ходе которой злоумышленник взял нож и нанес потерпевшему не менее одного удара в шею. С полученными телесными повреждениями сахалинец был доставлен в лечебное учреждение, где ему своевременно оказали экстренную медицинскую помощь.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебных экспертиз, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.