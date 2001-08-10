Сахалинские автоинспекторы выявили водительское удостоверение с признаками подделки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 марта 2023 года, в ходе несения службы инспекторами ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области в районе дома 303 по улице Ленина в городе Южно-Сахалинске был остановлен автомобиль японского производства под управлением 23-летнего водителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

При проверке документов у инспекторов ГИБДД возникло подозрение, что водительское удостоверение имеет признаки подделки: несовпадение цветовой гаммы рисунка, обязательные элементы не соответствуют предъявляемым требованиям.

Удостоверение с признаками подделки было изъято, мужчина доставлен в УМВД России по городу Южно-Сахалинску для дальнейшего разбирательства.

Управление ГИБДД по Сахалинской области напоминает, что за изготовление или сбыт поддельных документов, а также использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ