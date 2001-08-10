Чтобы вернуться из Томари в Южно-Сахалинск, горожанин угнал мотоцикл и мопед

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Томаринскому городскому округу задержан подозреваемый в серии угонов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Ранее в районный отдел полиции поступило заявление от 32-летнего потерпевшего, у которого со двора дома по улице Юбилейной был угнан мотоцикл. Во втором случае потерпевшим стал 38-летний томаринец, у которого пропал мопед. Оба преступления были совершены весной.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность злоумышленника. Им оказался 34-летний ранее неоднократно судимый за угоны и другие имущественные преступления житель областного центра. Выяснилось, что фигурант приезжал из Южно-Сахалинска в Томари к знакомому. Чтобы добраться обратно, он решил угнать для себя транспортное средство. В первом случае он не смог завести мотоцикл и откатил его с места парковки, после чего бросил. Другая попытка увенчалась успехом.

Таким образом, обвиняемый совершил преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). В данный момент проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств, и установление причастности фигуранта к аналогичным эпизодам.