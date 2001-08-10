Сахалинец залез в общественную баню и украл телевизор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 63-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что в ночь с 5 на 6 ноября кто-то взломал замок и проник в помещение общественной бани, откуда похитил телевизор стоимостью 50 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства случившегося, а также личность подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель, который планировал использовать похищенное имущество в личных целях. Телевизор изъят.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в, б» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.